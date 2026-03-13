Dúvidas e retorno: As opções de Domínguez para escalar o Atlético-MG contra o Vitória

O Atlético busca a segunda vitória no Campeonato Brasileiro para embalar na competição. Neste sábado, a equipe enfrenta o Vitória às 18h30, no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do torneio.

Para o confronto, o técnico Eduardo Domínguez contará com o retorno de Natanael, que cumpriu suspensão e volta a ser opção. Por outro lado, Cissé segue como dúvida. O jogador sofreu um corte no pé no clássico contra o Cruzeiro e acabou ficando fora da vitória diante do Internacional. Ele ainda se recupera e não tem presença confirmada para a partida.

Na vitória sobre o Inter, Domínguez promoveu mudanças na equipe e alterou o esquema tático. O treinador utilizou uma linha com três defensores, mantendo Vitor Hugo e Ruan, que já vinham atuando, e dando oportunidade a Iván Román, que era pouco utilizado pelos treinadores anteriores.

O Atlético não sofreu gols e conseguiu sair de campo novamente sem ser vazado, mas enfrentou forte pressão do adversário e precisou trabalhar bastante no setor defensivo. Esse sistema ainda não havia sido utilizado por Domínguez no Galo, e existe a possibilidade de que o treinador mantenha a formação nas próximas partidas.

No setor ofensivo, o técnico também promoveu mudanças. Ele escalou pela primeira vez como titular o atacante Mateo Cassierra ao lado de Hulk, formando uma dupla de ataque. Em sua estreia no comando da equipe, Domínguez já havia utilizado dois atacantes, com Reinier e Hulk. No clássico contra o Cruzeiro, porém, optou por um sistema mais móvel, com pontas abertos em vez de dois homens de referência.

Maycon segue indisponível para atuar. O jogador se recupera de uma lesão muscular na panturrilha e permanece em tratamento no departamento médico do clube. O Atlético não divulgou previsão de retorno do atleta aos gramados.

Opções do Atlético contra o Cruzeiro

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Lyanco

Laterais: Ángelo Preciado, Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Tomás Pérez

Atacantes: Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda e Mateo Cassierra

Lesionados: Alexsander, Maycon, Cissé (dúvida)