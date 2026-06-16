VNL feminina retorna com Brasil no topo; veja programação e adversários
Equipe de José Roberto Guimarães mantém 100% de aproveitamento na competição
A segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina está de volta. Na liderança da tabela, o Brasil entra em quadra a partir desta quarta-feira (17), em Ancara, na Turquia, para uma sequência de jogos contra França, Bélgica, China e Alemanha.
➡️Brasil define convocadas para segunda semana da VNL
➡️Brasil oscila, mas termina etapa da VNL Brasília com saldo positivo
A seleção encerrou a passagem por Brasília com 100% de aproveitamento e 11 pontos, após vitórias sobre Holanda (3 a 1), República Dominicana (3 a 1), Bulgária (3 a 0) e Itália (3 a 2). A principal mudança entre as convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães é a ausência da líbero Nyeme, titular ao longo da primeira semana. A atleta optou por evitar as longas viagens para Turquia e China para se dedicar aos cuidados com a filha e segue os treinamentos em Saquarema. Natinha e Marcelle estão na lista para o setor.
Os torcedores ainda aguardam a estreia da ponteira Gabi. A capitã da seleção foi poupada nos primeiros jogos devido ao desgaste da temporada no Conegliano e expectativa era que ela fosse relacionada para o duelo com a Itália, mas a atleta sentiu incômodo na lombar, derivado de uma lesão sofrida em março, e ainda não entrou em quadra.
Próximos adversários
O primeiro rival do Brasil na segunda semana será a França. Até o momento, a seleção europeia soma derrotas para Japão, Estados Unidos, e Canadá, e uma vitória sobre a Ucrânia. Na sequência, enfrenta a Bélgica, 10ª colocada na tabela, que começou a campanha com derrotas para Polônia e República Tcheca, mas buscou a recuperação contra Tailândia e Sérvia.
O duelo contra a China é o mais cercado de expectativas nesta segunda semana, já que a seleção asiática costuma desafiar o Brasil. A equipe é a atual sexta colocada da competição, com vitórias sobre Tailândia, Sérvia e Polônia, e uma derrota para a República Tcheca.
A semana do Brasil termina no duelo com a Alemanha, 13ª colocada na tabela, com derrotas para Ucrânia, Japão e Estados Unidos e uma vitória sobre o Canadá.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Programação do Brasil na segunda semana da VNL
Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h
Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h
Brasil x China - sábado (20), às 10h
Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h
*horários de Brasília
Veja a lista de relacionadas do Brasil
LEVANTADORAS
Macris
Roberta
OPOSTAS
Tainara
Kisy
Rosamaria
PONTEIRAS
Ana Cristina
Julia Bergmann
Gabi Guimarães
Helena
CENTRAIS
Julia Kudiess
Diana
Luzia
Lorena
LÍBEROS
Natinha
Marcelle
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial