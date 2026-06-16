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VNL feminina retorna com Brasil no topo; veja programação e adversários

Equipe de José Roberto Guimarães mantém 100% de aproveitamento na competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
16/06/2026 12:29
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Brasil x Itália na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
Brasil x Itália na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina está de volta. Na liderança da tabela, o Brasil entra em quadra a partir desta quarta-feira (17), em Ancara, na Turquia, para uma sequência de jogos contra França, Bélgica, China e Alemanha.

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    A seleção encerrou a passagem por Brasília com 100% de aproveitamento e 11 pontos, após vitórias sobre Holanda (3 a 1), República Dominicana (3 a 1), Bulgária (3 a 0) e Itália (3 a 2). A principal mudança entre as convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães é a ausência da líbero Nyeme, titular ao longo da primeira semana. A atleta optou por evitar as longas viagens para Turquia e China para se dedicar aos cuidados com a filha e segue os treinamentos em Saquarema. Natinha e Marcelle estão na lista para o setor.

    Os torcedores ainda aguardam a estreia da ponteira Gabi. A capitã da seleção foi poupada nos primeiros jogos devido ao desgaste da temporada no Conegliano e expectativa era que ela fosse relacionada para o duelo com a Itália, mas a atleta sentiu incômodo na lombar, derivado de uma lesão sofrida em março, e ainda não entrou em quadra.

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    Próximos adversários

    O primeiro rival do Brasil na segunda semana será a França. Até o momento, a seleção europeia soma derrotas para Japão, Estados Unidos, e Canadá, e uma vitória sobre a Ucrânia. Na sequência, enfrenta a Bélgica, 10ª colocada na tabela, que começou a campanha com derrotas para Polônia e República Tcheca, mas buscou a recuperação contra Tailândia e Sérvia.

    O duelo contra a China é o mais cercado de expectativas nesta segunda semana, já que a seleção asiática costuma desafiar o Brasil. A equipe é a atual sexta colocada da competição, com vitórias sobre Tailândia, Sérvia e Polônia, e uma derrota para a República Tcheca.

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    A semana do Brasil termina no duelo com a Alemanha, 13ª colocada na tabela, com derrotas para Ucrânia, Japão e Estados Unidos e uma vitória sobre o Canadá.

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    Julia Bergmann ataca em Brasil x Holanda pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Julia Bergmann é a principal pontuadora do Brasil na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Programação do Brasil na segunda semana da VNL

    Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h
    Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h
    Brasil x China - sábado (20), às 10h
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

    *horários de Brasília

    Veja a lista de relacionadas do Brasil

    LEVANTADORAS

    Macris
    Roberta

    OPOSTAS

    Tainara
    Kisy
    Rosamaria

    PONTEIRAS

    Ana Cristina
    Julia Bergmann
    Gabi Guimarães
    Helena

    CENTRAIS

    Julia Kudiess
    Diana
    Luzia
    Lorena

    LÍBEROS

    Natinha
    Marcelle

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    SOBE - O ponteiro Douglas Souza surpreendeu positivamente no Mundial e chegou à decisão como forte candidato ao prêmio de melhor jogador do torneio, caso o Brasil fosse campeão. Aos 23 anos, fez sua primeira temporada como titular da Seleção mostrou que pode ser peça-chave.
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