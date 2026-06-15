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Atleta de vôlei relata prejuízo e denuncia fisioterapeuta da seleção

Samara Rodrigues disse ter perdido R$ 200 mil; Fernandinho preferiu não se manifestar

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
15/06/2026 18:19
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O fisioterapeuta Fernandinho está afastado da seleção brasileira
O fisioterapeuta Fernandinho está afastado da seleção brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

O caso das denúncias contra o fisioterapeuta da seleção brasileira de vôlei, Fernando Fernandes, ganhou mais um capítulo. A ponteira Samara Rodrigues, que atualmente joga na Turquia, declarou ter sofrido golpe financeiro do profissional, e que o prejuízo chegou à casa dos R$ 200 mil reais. As informações foram publicadas originalmente pelo portal "O Tempo".

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    Segundo a reportagem, há seis anos, Samara teria dito a Fernandinho, como é conhecido no meio do vôlei, que tinha R$ 200 mil. O fisioterapeuta, que até então era uma pessoa de confiança da atleta, teria se oferecido para aplicar a verba com rendimento garantido, mas ela não recebeu o valor de volta. A jogadora contou que pediu resgate do dinheiro em 2024 e exigiu comprovantes de pagamento, mas não obteve retorno.

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    Ainda de acordo com Samara, ela e outras jogadoras teriam denunciado o caso à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), e ao técnico José Roberto Guimarães, mas não teve retorno. Procurada pela reportagem do Lance!, a entidade manteve o posicionamento da última sexta-feira, quando comunicou o afastamento do profissional da Liga das Nações de Vôlei (VNL).

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    A ponteira Samara atua no voleibol turco
    A ponteira Samara atua no voleibol turco (Foto: Reprodução/ Instagram)

    Na ocasião, a CBV afirmou por meio de nota oficial que Fernandinho não viajaria para a Turquia com a delegação brasileira para a sequência do torneio para tratar de "questões pessoais", mas que segue como parte da comissão técnica da seleção.

    A reportagem do Lance! também contatou Fernando, que disse estar tratando do caso em conjunto com seu advogado e preferiu não se manifestar publicamente no momento. Além de atuar na seleção brasileira, ele também integra a comissão técnica do Barueri. O clube não se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria.

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