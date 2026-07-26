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Vice de novo! Brasil amarga derrotas em finais e segue sem título da VNL

Seleção brasileira perdeu a final da competição neste domingo (26) para a Turquia

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 11:08
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil é vice na VNL feminina (Foto: Divulgação; Volleyball World)
Brasil é vice na VNL feminina (Foto: Divulgação; Volleyball World)

O ouro inédito continua escapando. Pela quinta vez na história da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), o Brasil chegou à final da competição, mas terminou com a medalha de prata. Neste domingo (26), a Seleção Brasileira foi derrotada pela Turquia na decisão, em Macau, na China, e voltou a bater na trave em busca do primeiro título do torneio.

A campanha de 2026 chegou a criar a expectativa de um final diferente para uma história marcada por decepções. Depois de eliminar a Itália, atual campeã da competição e olímpica, na semifinal, o Brasil entrou na decisão com a chance de finalmente transformar a regularidade em conquista. Mas a Turquia impediu a festa brasileira e manteve o jejum.

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O "quase" que acompanha o Brasil

Desde a criação da VNL, em 2018, o Brasil esteve entre os protagonistas da competição. A Seleção disputou cinco das nove finais realizadas e, em todas elas, terminou como vice-campeã. A primeira oportunidade veio em 2019, quando as brasileiras fizeram uma decisão equilibrada contra os Estados Unidos, mas acabaram derrotadas por 3 sets a 2.

Em 2021, novamente diante das norte-americanas, o Brasil ficou com a prata após perder por 3 sets a 1. A Itália passou a ser o principal obstáculo nos anos seguintes. Em 2022, as italianas venceram a final por 3 sets a 0. Três anos depois, em 2025, voltaram a superar a equipe brasileira, desta vez por 3 sets a 1.

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Histórico na Liga das Nações feminina

  • 2018: 4º lugar
  • 2019: 🥈 Vice-campeão (derrota para os Estados Unidos)
  • 2020: competição cancelada pela pandemia
  • 2021: 🥈 Vice-campeão (derrota para os Estados Unidos)
  • 2022: 🥈 Vice-campeão (derrota para a Itália)
  • 2023: 5º lugar
  • 2024: 4º lugar
  • 2025: 🥈 Vice-campeão (derrota para a Itália)
  • 2026: 🥈 Vice-campeão (derrota para a Turquia)
Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações
Brasil comemora ponto na final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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