Vice de novo! Brasil amarga derrotas em finais e segue sem título da VNL
Seleção brasileira perdeu a final da competição neste domingo (26) para a Turquia
O ouro inédito continua escapando. Pela quinta vez na história da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), o Brasil chegou à final da competição, mas terminou com a medalha de prata. Neste domingo (26), a Seleção Brasileira foi derrotada pela Turquia na decisão, em Macau, na China, e voltou a bater na trave em busca do primeiro título do torneio.
A campanha de 2026 chegou a criar a expectativa de um final diferente para uma história marcada por decepções. Depois de eliminar a Itália, atual campeã da competição e olímpica, na semifinal, o Brasil entrou na decisão com a chance de finalmente transformar a regularidade em conquista. Mas a Turquia impediu a festa brasileira e manteve o jejum.
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O "quase" que acompanha o Brasil
Desde a criação da VNL, em 2018, o Brasil esteve entre os protagonistas da competição. A Seleção disputou cinco das nove finais realizadas e, em todas elas, terminou como vice-campeã. A primeira oportunidade veio em 2019, quando as brasileiras fizeram uma decisão equilibrada contra os Estados Unidos, mas acabaram derrotadas por 3 sets a 2.
Em 2021, novamente diante das norte-americanas, o Brasil ficou com a prata após perder por 3 sets a 1. A Itália passou a ser o principal obstáculo nos anos seguintes. Em 2022, as italianas venceram a final por 3 sets a 0. Três anos depois, em 2025, voltaram a superar a equipe brasileira, desta vez por 3 sets a 1.
Histórico na Liga das Nações feminina
- 2018: 4º lugar
- 2019: 🥈 Vice-campeão (derrota para os Estados Unidos)
- 2020: competição cancelada pela pandemia
- 2021: 🥈 Vice-campeão (derrota para os Estados Unidos)
- 2022: 🥈 Vice-campeão (derrota para a Itália)
- 2023: 5º lugar
- 2024: 4º lugar
- 2025: 🥈 Vice-campeão (derrota para a Itália)
- 2026: 🥈 Vice-campeão (derrota para a Turquia)
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