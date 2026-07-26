Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez na VNL Com 33 pontos de Vargas, seleção turca reage após sair atrás e conquista o bi da Liga das Nações

O grito de "é campeão" segue entalado para a Seleção Brasileira feminina de vôlei. Neste domingo (26), o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, nas parciais de 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25, e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. Foi a quinta derrota em cinco finais disputadas pela equipe de José Roberto Guimarães na história da VNL.

Inicialmente, time verde-amarelo conseguiu conter o potencial ofensivo do adversário e saiu na frente do placar. Quando a Turquia passou a ser mais agressiva em suas ações, a Seleção se viu em um cenário desfavorável, acumulando erros determinantes no saque, na armação e na conclusão das jogadas, o que acabou custando o sonho do título inédito.

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Campeã em 2023, a Turquia repete o feito três anos depois e conquista o bicampeonato da VNL em sua terceira final. A Itália completa o pódio, em terceiro lugar, tendo vencido mais cedo a China, anfitriã da fase final, por 3 sets a 0.

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Destaques da partida

Melissa Vargas, oposta da seleção turca, terminou como maior pontuadora do confronto, com 33 pontos. Ana Cristina foi o principal destaque pelo lado brasileiro, com 25 acertos. Rosamaria e Baladin aparecem logo em seguida no ranking de pontuação, com 19 cada.

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Como foi o jogo?

Vargas ataca contra o bloqueio de Luzia e Ana Cristina em Brasil x Turquia pela final da VNL (Foto: Volleyball World)

1º SET

Após abrir vantagem de três pontos (4 a 1), o Brasil começou a pecar na conclusão das jogadas e viu a Turquia tomar a liderança da parcial: 11 a 10. Com a relação entre bloqueio e defesa ajustada, o time verde-amarelo impediu a sequência do ímpeto turco, parando Melissa Vargas, e iniciou a remontada, com Ana Cristina e Julia Bergmann virando as principais bolas.

O Brasil chegou à reta final com cinco pontos de frente (23 a 18), mas teve as atacantes neutralizadas pelo bloqueio turco e sofreu para fechar. Luzia desafogou no bloqueio, levando a equipe ao set point, e Kisy entrou na inversão de 5 e 1 para confirmar a vitória por 25 a 23.

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2º SET

O Brasil conheceu o verdadeiro potencial de Melissa Vargas no segundo set. A oposta encontrou espaços na quadra e no bloqueio brasileiro, somando 10 pontos sozinha. No saque, as centrais Kisal e Gunes criaram dificuldades para a recepção e facilitaram o trabalho do bloqueio para chegar aos quatro pontos de margem: 15 a 11.

O empate foi alcançado em dois momentos diferentes (17 a 17 e 20 a 20), com Ana Cristina liderando os ataques, mas logo a Turquia se ajustou na marcação e chegou ao set point com margem considerável (24 a 21). Rosamaria e Diana tiraram dois set points, e Vargas explorou o bloqueio para empatar o jogo: 25 a 23.

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3º SET

Após troca inicial de side-outs, o Brasil aproveitou o saque e o bloqueio para acabar temporariamente com a imponência turca, abrindo 8 a 5. A vantagem se diluiu quando o adversário, conduzido por Melissa Vargas e impulsionado pelos erros do lado brasileiro, voltou a fazer frente: 13 a 13.

A disputa seguiu nivelada até o fim, sendo decidida nos side-outs e contra-ataques. Rosamaria deu esperanças para o Brasil, pontuando duas vezes ao usar o bloqueio rival, mas o set terminou a favor da Turquia com o erro de ataque de Ana Cristina: 26 a 24.

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4º SET

Nas passagens de Kisal e Baladin pelo saque, a Turquia colocou o Brasil em situações de instabilidade no passe, abrindo 8 a 2. Como resposta, Zé Roberto colocou Natinha e Macris em quadra para fortalecer a defesa e mudar a distribuição de jogadas.

O volume de jogo cresceu e possibilitou a virada brasileira, comandada por Ana Cristina e Rosamaria: 19 a 18. Em seguida, a Turquia voltou a demonstrar sua imponência ofensiva e fechou o jogo com Sahin, na bola de segunda: 25 a 21.

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Próximos compromissos

As equipes voltam as atenções para os torneios continentais, que darão vaga ao campeão para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O Brasil disputará o Campeonato Sul-Americano em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A Turquia também jogará o Europeu em casa, a partir de agosto.

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