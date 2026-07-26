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Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez na VNL

Com 33 pontos de Vargas, seleção turca reage após sair atrás e conquista o bi da Liga das Nações

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 10:49
Atualizado há 30 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rosamaria, de frente e com uniforme azul, realiza movimento de ataque com a mão direita; bloqueio duplo da Turquia, de uniforme vermelho, pulam com os dois braços estendidos para tentar bloqueá-la
Rosamaria ataca em Brasil x Turquia pela final da VNL (Foto: Volleyball World)

O grito de "é campeão" segue entalado para a Seleção Brasileira feminina de vôlei. Neste domingo (26), o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, nas parciais de 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25, e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. Foi a quinta derrota em cinco finais disputadas pela equipe de José Roberto Guimarães na história da VNL.

Inicialmente, time verde-amarelo conseguiu conter o potencial ofensivo do adversário e saiu na frente do placar. Quando a Turquia passou a ser mais agressiva em suas ações, a Seleção se viu em um cenário desfavorável, acumulando erros determinantes no saque, na armação e na conclusão das jogadas, o que acabou custando o sonho do título inédito.

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Campeã em 2023, a Turquia repete o feito três anos depois e conquista o bicampeonato da VNL em sua terceira final. A Itália completa o pódio, em terceiro lugar, tendo vencido mais cedo a China, anfitriã da fase final, por 3 sets a 0.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações de vôlei feminino

Destaques da partida

Melissa Vargas, oposta da seleção turca, terminou como maior pontuadora do confronto, com 33 pontos. Ana Cristina foi o principal destaque pelo lado brasileiro, com 25 acertos. Rosamaria e Baladin aparecem logo em seguida no ranking de pontuação, com 19 cada.

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Como foi o jogo?

Melissa Vargas, de costas e com uniforme vermelho, realiza movimento de ataque com a mão direita; Luzia e Ana Cristina, de frente e com uniforme azul, sobem para tentar bloqueá-la
Vargas ataca contra o bloqueio de Luzia e Ana Cristina em Brasil x Turquia pela final da VNL (Foto: Volleyball World)

1º SET

Após abrir vantagem de três pontos (4 a 1), o Brasil começou a pecar na conclusão das jogadas e viu a Turquia tomar a liderança da parcial: 11 a 10. Com a relação entre bloqueio e defesa ajustada, o time verde-amarelo impediu a sequência do ímpeto turco, parando Melissa Vargas, e iniciou a remontada, com Ana Cristina e Julia Bergmann virando as principais bolas.

O Brasil chegou à reta final com cinco pontos de frente (23 a 18), mas teve as atacantes neutralizadas pelo bloqueio turco e sofreu para fechar. Luzia desafogou no bloqueio, levando a equipe ao set point, e Kisy entrou na inversão de 5 e 1 para confirmar a vitória por 25 a 23.

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2º SET

O Brasil conheceu o verdadeiro potencial de Melissa Vargas no segundo set. A oposta encontrou espaços na quadra e no bloqueio brasileiro, somando 10 pontos sozinha. No saque, as centrais Kisal e Gunes criaram dificuldades para a recepção e facilitaram o trabalho do bloqueio para chegar aos quatro pontos de margem: 15 a 11.

O empate foi alcançado em dois momentos diferentes (17 a 17 e 20 a 20), com Ana Cristina liderando os ataques, mas logo a Turquia se ajustou na marcação e chegou ao set point com margem considerável (24 a 21). Rosamaria e Diana tiraram dois set points, e Vargas explorou o bloqueio para empatar o jogo: 25 a 23.

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3º SET

Após troca inicial de side-outs, o Brasil aproveitou o saque e o bloqueio para acabar temporariamente com a imponência turca, abrindo 8 a 5. A vantagem se diluiu quando o adversário, conduzido por Melissa Vargas e impulsionado pelos erros do lado brasileiro, voltou a fazer frente: 13 a 13.

A disputa seguiu nivelada até o fim, sendo decidida nos side-outs e contra-ataques. Rosamaria deu esperanças para o Brasil, pontuando duas vezes ao usar o bloqueio rival, mas o set terminou a favor da Turquia com o erro de ataque de Ana Cristina: 26 a 24.

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4º SET

Nas passagens de Kisal e Baladin pelo saque, a Turquia colocou o Brasil em situações de instabilidade no passe, abrindo 8 a 2. Como resposta, Zé Roberto colocou Natinha e Macris em quadra para fortalecer a defesa e mudar a distribuição de jogadas.

O volume de jogo cresceu e possibilitou a virada brasileira, comandada por Ana Cristina e Rosamaria: 19 a 18. Em seguida, a Turquia voltou a demonstrar sua imponência ofensiva e fechou o jogo com Sahin, na bola de segunda: 25 a 21.

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Próximos compromissos

As equipes voltam as atenções para os torneios continentais, que darão vaga ao campeão para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O Brasil disputará o Campeonato Sul-Americano em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A Turquia também jogará o Europeu em casa, a partir de agosto.

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