VNL 2026: saiba como votar na escolha da MVP da competição
Torcedores podem participar da escolha da melhor jogadora da competição
A Liga das Nações 2026 terá uma novidade na escolha da melhor jogadora da competição. Os torcedores também poderão participar da votação da MVP, que está aberta durante a final entre Brasil e Turquia e conta com 28 atletas finalistas.
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Voto popular será considerado na eleição do MVP
Pela primeira vez em oito edições, o Most Valuable Player ("jogador mais valioso", em português) da Liga das Nações será escolhido com base no voto popular. A votação começará após as semifinais e ficará aberta até uma das seleções abrir dois sets no jogo decisivo.
Em seguida, um comitê de especialistas da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) levará a escolha dos torcedores em consideração para definir o melhor jogador do campeonato, que será do time campeão. Em cada naipe, o vencedor receberá US$ 50 mil.
Mas, afinal, como votar?
A escolha da MVP da Liga das Nações 2026 também conta com a participação dos torcedores. Para votar, é necessário criar uma conta no Fantasy da Volleyball World e escolher uma das 28 atletas finalistas. A votação fica aberta até que uma das equipes abra dois sets de vantagem na final.
Brasil busca título inédito
Depois de superar a Itália em uma partida marcada pelo desgaste e pelas dificuldades físicas, o Brasil chega à quinta final de sua história na Liga das Nações. Neste momento, a Seleção enfrenta a Turquia na decisão, em Macau, na China, e tenta conquistar o título inédito da competição.
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