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Brasil x Turquia na final da VNL: horário e onde assistir

Seleção brasileira busca título inédito neste domingo (26)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 18:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Egonu, da Itália, realiza movimento de ataque com a mão direita; Ana Cristina, do Brasil, sobe na rede para tentar bloqueá-la
Egonu ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

O Brasil está a uma vitória de conquistar o inédito título da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Neste domingo (26), às 8h30 (horário de Brasília), a Seleção brasileira enfrenta a Turquia, em Macau, na China, na decisão do campeonato.

O confronto terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (YouTube) e da VBTV, plataforma oficial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). O Lance! acompanha todos os lances em tempo real.

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A equipe comandada por José Roberto Guimarães chega embalada após eliminar a Itália por 3 sets a 2, encerrando a invencibilidade das atuais campeãs olímpicas e garantindo presença na quinta final de sua história na competição. Do outro lado estará a Turquia, dona de um dos ataques mais fortes da VNL e que também chega à decisão em alta.

As turcas garantiram vaga na final ao vencer a China por 3 sets a 1 na semifinal. Campeã da Liga das Nações em 2023, a seleção europeia busca seu segundo título, enquanto o Brasil tenta conquistar a taça inédita.

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Jogos da fase final da Liga das Nações 2026

📍 Macau, China

Domingo (26/07)

Disputa do terceiro lugar

  • Itália x China – 4h30

Final

  • Brasil x Turquia – 8h30

Horários de Brasília.

Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)
Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)

🏐 Ficha técnica

Brasil x Turquia – Final da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Macau, China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da FIVB).

Brasil busca título inédito

Com a vitória sobre a Itália, o Brasil garantiu vaga na decisão da Liga das Nações e segue em busca do primeiro título da história da competição. A Seleção volta à quadra neste domingo (26), às 8h30 (de Brasília), para disputar a final e tentar transformar a campanha consistente em conquista inédita.

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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