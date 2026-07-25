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Brasil terá que parar Melissa Vargas para conquistar a VNL

Segunda maior pontuadora da competição, oposta é a principal referência ofensiva da Turquia e maior preocupação da defesa brasileira

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 14:16
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Melissa Vargas na classificação da Turquia para a final contra o Brasil (Foto: Volleyball World)
Melissa Vargas na classificação da Turquia para a final contra o Brasil (Foto: Volleyball World)

Depois de derrubar a Itália, atual campeã olímpica e bicampeã da Liga das Nações (VNL), o Brasil terá pela frente um desafio diferente na decisão. Se a semifinal exigiu um esforço coletivo para neutralizar um dos elencos mais completos do mundo, a final passa por uma missão mais específica: conter Melissa Vargas.

A oposta da Turquia chega como a principal protagonista da decisão. Dona de um dos ataques mais potentes do vôlei mundial, ela lidera o sistema ofensivo da seleção comandada por Daniele Santarelli e é a atleta capaz de mudar o rumo de uma partida com uma sequência de ataques ou saques.

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Números explicam protagonismo

A campanha de Vargas na VNL ajuda a dimensionar sua importância para a Turquia. A oposta chega à final como a segunda maior pontuadora da competição, com 260 pontos. Também ocupa a segunda posição entre as melhores atacantes do torneio e aparece como a terceira melhor sacadora, reunindo as três principais características que fizeram dela uma das jogadoras mais completas do circuito internacional.

Os números mostram que Vargas não depende apenas da força física. Além da potência nos ataques pela saída de rede, ela também desequilibra no saque e costuma assumir a responsabilidade nos momentos decisivos das partidas.

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Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)
Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)

➡️ Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da Liga das Nações

Brasil busca título inédito

Com a vitória sobre a Itália, o Brasil garantiu vaga na decisão da Liga das Nações e segue em busca do primeiro título da história da competição. A Seleção volta à quadra neste domingo (26), às 8h30 (de Brasília), para disputar a final e tentar transformar a campanha consistente em conquista inédita.

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