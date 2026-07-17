VNL: Brasil definiu relacionados para jogo decisivo contra a Polônia Seleção precisa da vitória para seguir com boas chances de classificação

O técnico Bernardinho optou pela continuidade e definiu os 14 jogadores relacionados para a partida entre Brasil e Polônia, válida pela terceira semana da Liga das Nações (VNL) 2026. A partida acontece nesta sexta-feira (17), às 22h (horário de Brasília), na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.

Sem alterações em relação ao grupo que perdeu para os Estados Unidos no último jogo, a comissão técnica brasileira manteve o ponteiro Maicon fora desta lista de 14 atletas. O jogador segue integrado ao grupo em Chicago e poderá ser utilizado por Bernardinho nos próximos compromissos da etapa norte-americana.

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Confira os 14 relacionados do Brasil:

Levantadores

Cachopa

Brasília

Opostos

Darlan

Bryan

Ponteiros

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

Centrais

Flávio

Judson

Pinta

Barreto

Líberos

Maique

Pureza

Seleção Brasileira masculina de vôlei comemora ponto em Brasil x França semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

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Cenários para a classificação do Brasil à fase final da VNL

Com seis vitórias em 10 jogos, a Amarelinha precisa vencer os dois confrontos restantes para tranquilizar o torcedor quanto ao avanço ao mata-mata. Além da Polônia, o Brasil ainda tem a China pela frente na semana 3 da competição.

Os comandados de Bernardinho ocupam a oitava posição da tabela da VNL e, portanto, estão momentaneamente fora da fase final do torneio. Isso porque as oito melhores equipes avançam ao mata-mata; porém, uma vaga é assegurada à sede dos jogos eliminatórios - China -, independentemente do lugar que ocupar. O time é o atual último colocado da tabela, o que faz com que o G-8 vire G-7.

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Agenda da Seleção Brasileira na semana 3:

Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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