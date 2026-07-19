AO VIVO: Acompanhe Brasil x China pela Liga das Nações
Já eliminada, Seleção Brasileira cumpre tabela neste domingo (19)
Após queda na VNL com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira masculina de vôlei faz o jogo do adeus à competição neste domingo (19). A equipe enfrenta a China às 14h (de Brasília) em Chicago, nos Estados Unidos. O duelo é válido pela semana 3 da Liga das Nações. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
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|3º SET
Brasil
China
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PRÉ-JOGO
- Escalação do Brasil: Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Adriano (ponteiro), Lucarelli (ponteiro), Matheus Pinta (central), Flávio (central), Maique (líbero). Técnico: Bernardinho
- Seleções em quadra para aquecimento!
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Brasil faz 'amistoso de luxo' contra a China na Liga das Nações
A equipe comandada pelo técnico Bernardinho não tem mais chance de classificação. Em nono lugar, com seis vitórias e 16 pontos pode, no melhor dos cenários, terminar em oitavo. Oito times se classificam para a fase final, porém, uma das vagas é assegurada à China, dona da casa. Como os chineses estão em último, fora da zona de classificação, apenas os sete primeiros avançam no torneio. Com isso, o oitavo, perde a vaga.
O último jogo do Brasil, neste domingo, é justamente contra a China, o pior time do torneio. Por isso, uma vitória contra os chineses é esperada. O jogo será um treino para o Sul-Americano, a ser disputado em setembro, no Rio de Janeiro, e que vale vaga nas Olimpíadas.
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x China - Semana 3 Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026
📅 Data e horário: domingo, 19 de julho de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Chicago, Estados Unidos
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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