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Pontos desperdiçados, lances evitáveis e mais: os momentos-chave para a queda do Brasil na VNL

Seleção masculina está fora da fase final da competição pela primeira vez na história

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 16:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De amarelo, jogadores da Seleção Brasileira de vôlei comemoram ponto em Brasil x China pela VNL 2026
Seleção Brasileira está eliminada da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Eliminado da Liga das Nações com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira masculina de vôlei está fora da fase final do torneio pela primeira vez na história. A concretização da queda passa por momentos-chave, entre derrotas evitáveis e pontos importantes desperdiçados, que ajudam a explicar o resultado final do time de Bernardinho na competição.

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    O Brasil terminou a fase classificatória da competição com sete vitórias em doze partidas, na nona colocação. A equipe começou a VNL com o pé direito, vencendo todos os quatro confrontos da primeira semana, em Brasília. Mas a situação começou a amargar na segunda etapa. Na Eslovênia, a Seleção venceu apenas um dos quatro jogos, e por 3 a 2. O contexto difícil seguiu na semana 3 da Liga das Nações e culminou na eliminação precoce do time de Bernardinho.

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    Pontos importantes desperdiçados

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    • Ainda que invicta na primeira semana da competição, a Seleção perdeu um ponto importante na partida contra a Argentina. Em que pese o valor do clássico e a vontade dos argentinos, a equipe chegou à partida com três derrotas em três jogos. Mas conquistou o primeiro ponto justamente contra o Brasil, que chegou a estar perdendo por 2 sets a 0 e virou a partida no tiebreak. Na VNL, o primeiro critério de classificação é o número de vitórias. Mas os pontos fazem a diferença entre equipes com o mesmo número de triunfos.

    Situação parecida aconteceu em partida da Seleção contra o Canadá, na semana 2 da Liga das Nações. A equipe chegou ao confronto com apenas uma vitória em seis jogos. Na teoria, seria uma vitória fácil para o Brasil. No entanto, em mais um capítulo da apocalíptica segunda etapa do torneio, a Amarelinha teve vida muito difícil e venceu apenas no tiebreak, desperdiçando um ponto que também faria diferença à essa altura do campeonato.

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    Derrota que fez a diferença

    Um dos adversários diretos do Brasil na briga pelas duas últimas vagas na fase final da VNL era a Ucrânia. E a Seleção amargou uma derrota por 3 sets a 1 para a equipe na abertura da semana 2 da competição. Ao todo, na partida, a Amarelinha cedeu 32 pontos de graça ao rival, que é o atual 7º colocado da tabela.

    Brasil foi derrotado por 3 seta 1 pela Ucrânia na VNL masculina
    Brasil foi derrotado por 3 sets a 1 pela Ucrânia na VNL masculina (Foto: Volleyball World)

    Lances 'de bagunça' que custaram caro

    Já na terceira e última semana classificatória da VNL, em duelo contra a Polônia, o Brasil acumulou erros bobos em momentos decisivos que poderiam ter dado um fim diferente às parciais, todas vencidas pelo time europeu.

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    Na reta final do segundo set, quando o placar marcava 24 a 24, após Lucarelli defender uma ofensiva polonesa no fundo da quadra, Cachopa tentou armar o contra-ataque com Flávio. Contudo, enquanto observava a bola que caía no alto, o gaúcho não percebeu que o central havia escorregado sozinho pouco antes de tentar um salto para atacar.

    Com Flávio caído no chão, Cachopa levantou a bola para ninguém. Dessa forma, a Polônia anotou 25 a 24 em um momento crucial do set, que acabou com um placar de 28 a 26 para os europeus. Mas esse foi apenas um entre alguns lances de falha comunicativa da Seleção Brasileira.

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    No último ponto polonês deste mesmo set, por exemplo, o Brasil consegue realizar a defesa no fundo da quadra, mas Cachopa hesita na sequência e não chega inteiro na bola. Contudo, também não pediu para que Pinta, mais próximo, assumisse o levantamento, o que resultou no ponto que fechou a parcial para os poloneses.

    Brasil x Estados Unidos: virada no final do set

    O Brasil chegou ao duelo contra os Estados Unidos após vitória contra a França na estreia da semana 3 da VNL, mas já ficava de olho na calculadora para conquistar a vaga na fase final. A Seleção começou a partida em bom ritmo e chegou a ter 23 a 22 no primeiro set.

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    Mas, inconstante, o time de Bernardinho deixou a equipe do Estados Unidos jogar e levou três pontos consecutivos, que cravaram a derrota parcial. Após isso, a Seleção diminuiu o ritmo, não conseguiu mais fazer frente ao adversário e saiu derrotada por 3 sets a 0, resultado que azedou de fato a situação verde-amarela na tabela de classificação.

    Brasil em partida contra os Estados Unidos na semana 3 da Liga das Nações
    Brasil em ação na semana 3 da Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

    Veja a situação atual da VNL

    PosiçãoEquipeJogosVitóriasDerrotasRazão de setsPontos

    Japão

    12

    12

    0

    36:15

    30

    Eslovênia

    12

    10

    2

    32:17

    26

    Polônia

    11

    9

    2

    31:15

    26

    Itália

    12

    8

    4

    30:18

    26

    Estados Unidos

    11

    8

    3

    29:13

    25

    Turquia

    12

    8

    4

    28:19

    22

    Ucrânia

    12

    7

    5

    27:20

    23

    Bulgária

    11

    7

    4

    24:20

    20

    Brasil

    12

    7

    5

    23:21

    19

    10º

    Sérvia

    12

    5

    7

    19:25

    16

    11º

    Alemanha

    12

    5

    7

    23:28

    15

    12º

    França

    11

    5

    6

    20:24

    13

    13º

    Bélgica

    12

    4

    8

    17:28

    12

    14º

    Irã

    12

    3

    9

    18:30

    11

    15º

    Argentina

    12

    3

    9

    18:31

    10

    16º

    Cuba

    12

    3

    9

    16:29

    10

    17º

    Canadá

    12

    1

    11

    19:34

    10

    18º

    China

    12

    1

    11

    10:33

    4

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