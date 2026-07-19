Pontos desperdiçados, lances evitáveis e mais: os momentos-chave para a queda do Brasil na VNL
Seleção masculina está fora da fase final da competição pela primeira vez na história
Eliminado da Liga das Nações com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira masculina de vôlei está fora da fase final do torneio pela primeira vez na história. A concretização da queda passa por momentos-chave, entre derrotas evitáveis e pontos importantes desperdiçados, que ajudam a explicar o resultado final do time de Bernardinho na competição.
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O Brasil terminou a fase classificatória da competição com sete vitórias em doze partidas, na nona colocação. A equipe começou a VNL com o pé direito, vencendo todos os quatro confrontos da primeira semana, em Brasília. Mas a situação começou a amargar na segunda etapa. Na Eslovênia, a Seleção venceu apenas um dos quatro jogos, e por 3 a 2. O contexto difícil seguiu na semana 3 da Liga das Nações e culminou na eliminação precoce do time de Bernardinho.
Pontos importantes desperdiçados
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Ainda que invicta na primeira semana da competição, a Seleção perdeu um ponto importante na partida contra a Argentina. Em que pese o valor do clássico e a vontade dos argentinos, a equipe chegou à partida com três derrotas em três jogos. Mas conquistou o primeiro ponto justamente contra o Brasil, que chegou a estar perdendo por 2 sets a 0 e virou a partida no tiebreak. Na VNL, o primeiro critério de classificação é o número de vitórias. Mas os pontos fazem a diferença entre equipes com o mesmo número de triunfos.
Situação parecida aconteceu em partida da Seleção contra o Canadá, na semana 2 da Liga das Nações. A equipe chegou ao confronto com apenas uma vitória em seis jogos. Na teoria, seria uma vitória fácil para o Brasil. No entanto, em mais um capítulo da apocalíptica segunda etapa do torneio, a Amarelinha teve vida muito difícil e venceu apenas no tiebreak, desperdiçando um ponto que também faria diferença à essa altura do campeonato.
Derrota que fez a diferença
Um dos adversários diretos do Brasil na briga pelas duas últimas vagas na fase final da VNL era a Ucrânia. E a Seleção amargou uma derrota por 3 sets a 1 para a equipe na abertura da semana 2 da competição. Ao todo, na partida, a Amarelinha cedeu 32 pontos de graça ao rival, que é o atual 7º colocado da tabela.
Lances 'de bagunça' que custaram caro
Já na terceira e última semana classificatória da VNL, em duelo contra a Polônia, o Brasil acumulou erros bobos em momentos decisivos que poderiam ter dado um fim diferente às parciais, todas vencidas pelo time europeu.
Na reta final do segundo set, quando o placar marcava 24 a 24, após Lucarelli defender uma ofensiva polonesa no fundo da quadra, Cachopa tentou armar o contra-ataque com Flávio. Contudo, enquanto observava a bola que caía no alto, o gaúcho não percebeu que o central havia escorregado sozinho pouco antes de tentar um salto para atacar.
Com Flávio caído no chão, Cachopa levantou a bola para ninguém. Dessa forma, a Polônia anotou 25 a 24 em um momento crucial do set, que acabou com um placar de 28 a 26 para os europeus. Mas esse foi apenas um entre alguns lances de falha comunicativa da Seleção Brasileira.
July 18, 2026
No último ponto polonês deste mesmo set, por exemplo, o Brasil consegue realizar a defesa no fundo da quadra, mas Cachopa hesita na sequência e não chega inteiro na bola. Contudo, também não pediu para que Pinta, mais próximo, assumisse o levantamento, o que resultou no ponto que fechou a parcial para os poloneses.
Brasil x Estados Unidos: virada no final do set
O Brasil chegou ao duelo contra os Estados Unidos após vitória contra a França na estreia da semana 3 da VNL, mas já ficava de olho na calculadora para conquistar a vaga na fase final. A Seleção começou a partida em bom ritmo e chegou a ter 23 a 22 no primeiro set.
Mas, inconstante, o time de Bernardinho deixou a equipe do Estados Unidos jogar e levou três pontos consecutivos, que cravaram a derrota parcial. Após isso, a Seleção diminuiu o ritmo, não conseguiu mais fazer frente ao adversário e saiu derrotada por 3 sets a 0, resultado que azedou de fato a situação verde-amarela na tabela de classificação.
Veja a situação atual da VNL
|Posição
|Equipe
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Razão de sets
|Pontos
1º
Japão
12
12
0
36:15
30
2º
Eslovênia
12
10
2
32:17
26
3º
Polônia
11
9
2
31:15
26
4º
Itália
12
8
4
30:18
26
5º
Estados Unidos
11
8
3
29:13
25
6º
Turquia
12
8
4
28:19
22
7º
Ucrânia
12
7
5
27:20
23
8º
Bulgária
11
7
4
24:20
20
9º
Brasil
12
7
5
23:21
19
10º
Sérvia
12
5
7
19:25
16
11º
Alemanha
12
5
7
23:28
15
12º
França
11
5
6
20:24
13
13º
Bélgica
12
4
8
17:28
12
14º
Irã
12
3
9
18:30
11
15º
Argentina
12
3
9
18:31
10
16º
Cuba
12
3
9
16:29
10
17º
Canadá
12
1
11
19:34
10
18º
China
12
1
11
10:33
4
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