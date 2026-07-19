Eliminação na VNL coroa maior crise do vôlei brasileiro no século Seleção Masculina amarga sequência de fracassos e acende alerta na CBV

A eliminação da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei na Liga das Nações (VNL) de 2026, decretada após a vitória da Bulgária tirar as chances matemáticas de classificação do país, não é um fato isolado. Ela representa o ápice de um ciclo doloroso de declínio técnico e perda de protagonismo mundial, marcado por frustrações consecutivas do Brasil nos principais campeonatos da modalidade.

Retrospecto negativo da Seleção Masculina de Vôlei

O retrospecto recente apresenta resultados muito abaixo da média histórica do Brasil. O primeiro grande baque veio no Japão, nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando o Brasil ficou fora do pódio olímpico pela primeira vez desde 2000, terminando em um amargo 4º lugar após ser derrotado pela Rússia na semifinal e pela Argentina na disputa pelo bronze.

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O desempenho piorou no ciclo seguinte. Em 2023, o Brasil terminou o Campeonato Sul-Americano sem o ouro pela primeira vez desde 1964, perdendo a final para a Argentina.

Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Nas Olimpíadas de Paris, em 2024, a Seleção Masculina caiu ainda mais cedo, sendo eliminada logo nas quartas de final pelos Estados Unidos, terminando na 8ª colocação geral, o pior resultado olímpico do país em décadas. A única vitória do país foi contra o Egito, com derrotas para Itália e Polônia na primeira fase.

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Em 2025, jogando nas Filipinas, o Brasil sofreu o maior vexame de sua história em Mundiais. A equipe foi eliminada de forma inédita na primeira fase da competição.

Antes dessa campanha, o país havia sido eliminado na fase inicial da competição em três oportunidades: 1956, 1966 e 1970. Contudo, a Seleção terminou o torneio de 2025 no 17º lugar, superando de forma negativa a classificação de 1966, quando ficou com o 13º posto. No mesmo ano, o Brasil também registrou o seu pior desempenho da história no Campeonato Mundial sub-21, ao terminar a edição na 18ª colocação.

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Brasil na Liga das Nações (VNL)

Diante de um cenário negativo dos últimos anos, a atual campanha na VNL apenas consolida a má fase. Após derrotas contundentes na reta final da fase de classificação, o time mostrou desorganização e falhas comunicativas. Com uma rodada de antecedência, já dependia de resultados de outras equipes, que não aconteceram, para conseguir uma classificação.

A competição foi criada em 2018, quando o Brasil terminou em quarto lugar, mesma posição que repetiria no ano seguinte. Em 2021, veio o primeiro e único título, às vésperas das Olimpíadas de Tóquio. O pós-olímpico, porém, foi duro. Sexto lugar em 2022 e 2023, e sétimo em 2024. Porém, no ano passado, a equipe voltou a subir ao pódio, ao conquistar o bronze.

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Bernadinho durante partida do Brasil na VNL 2026 (Foto: Volleyballworld)

Com o fim da linha na VNL 2026 e o acúmulo de resultados negativos nos últimos grandes torneios globais, o vôlei masculino do Brasil entra oficialmente em sua maior crise de identidade do século. Confira a campanha completa da Seleção na competição:

Primeira semana - Brasília, Brasil

Brasil 3 x 1 Irã

Brasil 3 x 1 Bélgica

Brasil 3 x 0 Sérvia

Brasil 3 x 2 Argentina

Segunda semana - Liubliana, Eslovênia

Brasil 1 x 3 Ucrânia

Brasil 1 x 3 Itália

Brasil 0 x 3 Eslovênia

Brasil 3 x 2 Canadá

Terceira semana - Chicago, EUA

Brasil 3 x 0 França Brasil 0 x 3 Estados Unidos Brasil 0 x 3 Polônia Brasil x China

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