Brasil se despede da Liga das Nações com vitória sobre a China
Seleção derrotou a lanterna da competição por 3 sets a 0
Eliminada com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira masculina de vôlei venceu a China no jogo do adeus à Liga das Nações, pela semana 3 do torneio. Neste domingo (19), em Chicago, nos Estados Unidos, a equipe de Bernardinho superou a chinesa por 3 sets a 0, nas parciais 25/16, 25/20 e 25/21.
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Destaques da partida
Adriano foi o maior pontuador do duelo. O ponteiro anotou 13 pontos, entre 10 de ataque e três de bloqueio. A atuação dos centrais também foi essencial para a vitória verde-amarela. Flávio marcou 11 pontos, e Pinta, nove. Pelo lado chinês, o ponteiro Wang foi o jogador que mais se destacou, com 10 acertos.
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Na tabela
O time comandado pelo técnico Bernardinho está fora do mata-mata da Liga das Nações pela primeira vez na história. O Brasil encerra a participação no nono lugar, com sete vitórias em doze partidas. Já a China termina a fase classificatória da VNL na lanterna, mas, como sede da fase final da competição, tem vaga garantida independentemente da posição, e avança às quartas de final.
Como foi o jogo?
1º SET
Já com os respectivos destinos selados na VNL, as equipes entraram no confronto em bom ritmo e eficientes no ataque. Em um início equilibrado, o Brasil abriu 10 a 8 após dois aces de Adriano, forçando Vital Heynen a parar o jogo. Na volta, o ponteiro anotou mais um ponto de saque, mas a China voltou a rodar na sequência. Com Cachopa acionando bem os centrais, a Seleção seguiu na frente e chegou a abrir 18 a 12. Assim, o time de Bernardinho teve uma reta final confortável e venceu o set por 25 a 16, em ponto de Flávio.
2º SET
Assim como o primeiro, o segundo set também começou com traços equilibrados, e as equipes tinham dificuldade para construir vantagem. Isso aconteceu novamente no 10 a 8, quando o Brasil assumiu o placar, e Vital Heynen pediu tempo. Na volta, a situação mudou de lado, e a China abriu 16 a 14, quando Bernardinho parou o jogo pela primeira vez. A partir daí, os times passaram a se alternar no comando numérico, mas foi a Seleção que chegou à "casa dos 20" na frente, com dois pontos de distância. Sem sustos na reta decisiva, o Brasil levou o set por 25 a 20, após ponto de Lucarelli na diagonal.
3º SET
A Seleção abriu 2 a 0 na terceira parcial mas cometeu erros e viu a China chegar à virada. Após ataque cravado de Pinta pelo meio, o time de Bernardinho chegou ao 7 a 5. Na sequência, sustentou o comando numérico até o 15 a 15, em ponto de bloqueio de Shikun Peng. Com dificuldades, mas impulsionado por um bom desempenho dos centrais no ataque, o Brasil fechou o set em 25 a e venceu a partida de despedida da Liga das Nações por 3 a 0.
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