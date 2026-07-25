Ausência de Gabi Guimarães vira piada após vitória do Brasil na VNL: 'Passado' Seleção feminina superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal da Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei chegou desfalcada para enfrentar a Itália na semifinal da Liga das Nações neste sábado (25). Mesmo sem a capitã Gabi Guimarães, o Brasil superou um início complicado, venceu a atual campeã mundial por 3 sets a 2 e garantiu vaga na grande decisão. A vitória impressionou os fãs, principalmente pela ausência da ponteira, e rendeu uma série de brincadeiras nas redes sociais.

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Para garantir a vaga na final, o Brasil superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal e buscará o título inédito na sua quinta final da competição. A partida foi realizada em Macau, na China, e terminou com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

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Veja a reação dos torcedores

➡️ Veja os lances de Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino

Lesão tira capitã da VNL

Convocada por Zé Roberto para a temporada de seleções, Gabi Guimarães já havia sido poupada das três primeiras semanas da VNL devido ao problema físico. Mesmo sem entrar em quadra, a capitã acompanhou a delegação brasileira nas etapas de Brasília e Ancara, na Turquia.

Com objetivo de contar com a jogadora no Campeonato Sul-Americano por Banco do Brasil, classificatório para os Jogos Olímpicos, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) decidiu poupar a ponteira também na fase final. Assim, ela seguirá no Brasil realizando tratamento fisioterapêutico e trabalho de condicionamento físico para se recuperar de um desconforto na região lombar.

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Próximos compromissos

O Brasil aguarda o vencedor do jogo entre Turquia e China para conhecer o adversário na grande final da Liga das Nações, que será realizada neste domingo (26), às 8h30 (de Brasília). Antes, às 4h30, a Itália volta à quadra para a disputa de terceiro lugar.

Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

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