Atuação de Marcelle explica vitória do Brasil sobre a Itália na VNL Líbero registra 75% de passes positivos e ajuda a Seleção a avançar à final

Marcelle foi uma das principais personagens da classificação do Brasil para a final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). Na vitória por 3 sets a 2 sobre a Itália, neste sábado (25), a líbero comandou o sistema defensivo da Seleção e deu segurança à recepção brasileira durante os cinco sets da semifinal.

Titular da equipe de José Roberto Guimarães, Marcelle terminou a partida com 75% de passes positivos e 33% de passes perfeitos, desempenho que garantiu estabilidade para a distribuição de Roberta e permitiu ao Brasil variar as opções ofensivas diante de um dos bloqueios mais fortes do mundo.

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Além da eficiência na recepção, a líbero também foi importante na defesa, mantendo bolas vivas em ralis decisivos e contribuindo para o volume de jogo brasileiro nos momentos de maior pressão da partida.

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Segurança para o ataque brasileiro

Os números de Marcelle ajudam a explicar o funcionamento ofensivo da equipe brasileira. Com três em cada quatro recepções classificadas como positivas, a líbero deu condições para que Roberta distribuísse o jogo entre as extremidades e o meio de rede, explorando Ana Cristina, Julia Bergmann, Rosamaria, Diana e Luzia.

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A consistência da recepção também reduziu o impacto do forte saque italiano, uma das principais armas da equipe europeia, e foi determinante para que o Brasil conseguisse construir seus ataques com qualidade ao longo dos cinco sets.

Marcelle na classificação do Brasil para a final da VNL (Foto: Volleyball World)

Como foi o jogo

O confronto começou equilibrado, mas a Itália aproveitou uma sequência de saques eficientes de Orro e Antropova para quebrar o passe brasileiro na reta final do primeiro set e vencer por 25 a 21.

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O Brasil respondeu na segunda parcial. Depois de um início intenso, a equipe retomou o controle da partida com boa distribuição de Roberta e eficiência de Luzia pelo meio de rede. A Seleção abriu vantagem no fim do set e fechou em 25 a 21 para empatar o confronto.

No terceiro set, a defesa brasileira cresceu de produção. Marcelle foi decisiva na sustentação da linha de passe e permitiu que Ana Cristina, Julia Bergmann e Rosamaria explorassem os contra-ataques. Em uma parcial equilibrada, o Brasil levou a melhor por 26 a 24 após um bloqueio de Julia Bergmann sobre Egonu.

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A Itália voltou melhor no quarto set, aproveitando os contra-ataques e o bom desempenho de Orro na armação das jogadas para abrir vantagem e fechar novamente em 25 a 21, levando a decisão para o tie-break.

No set decisivo, o Brasil abriu vantagem, sofreu o empate italiano, mas manteve a tranquilidade nos momentos finais. Ana Cristina marcou dois dos últimos três pontos da partida, e a Seleção fechou o tie-break em 15 a 12, garantindo vaga na quinta final de VNL de sua história.

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Brasil busca título inédito

Com a vitória sobre a Itália, o Brasil garantiu vaga na decisão da Liga das Nações e segue em busca do primeiro título da história da competição. A Seleção volta à quadra neste domingo (26), às 8h30 (de Brasília), para disputar a final e tentar transformar a campanha consistente em conquista inédita.

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