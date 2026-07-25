Anuladas, Antropova e Egonu deixam Itália 'na mão' contra o Brasil na VNL Opostas se despedem do sonho do tetra com desempenho abaixo do esperado

Considerada a melhor dupla de opostas das seleções de vôlei feminino na atualidade, Ekaterina Antropova e Paola Egonu ficaram devendo na semifinal da Liga das Nações, neste sábado (25). Os 24 pontos somados pelas jogadoras — 16 de Egonu e oito de Antropova — não foram suficientes para evitar a eliminação da Itália contra o Brasil, no tie-break.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A pontuação das duas equivale a 22,4% do total marcado pela seleção italiana em cinco sets. Egonu, que se sobressaiu em relação à companheira de posição, iniciou a partida como reserva e terminou como maior pontuadora da equipe, ao lado da ponteira Myriam Sylla.

continua após a publicidade

Com sete pontos nos três primeiros sets, Egonu fazia uma atuação discreta até aparecer para liderar o setor ofensivo da Itália rumo ao empate. Os seis pontos feitos na quarta parcial ajudaram a forçar o tie-break, onde a oposta voltaria a cair de produção, pontuando apenas três vezes.

Egonu foi quem mais recebeu bolas pelo lado da Itália, mas ficou com aproveitamento baixíssimo no ataque. Foram 39 bolas recebidas, sendo 14 pontos, seis erros e um bloqueio sofrido, resultando em uma eficiência de 17%.

continua após a publicidade

Já Antropova teve um dia mais apagado ainda, o que custou a titularidade a partir do terceiro set. No segundo, ela atingiu sua maior pontuação em uma parcial: três pontos.

Ao todo, a oposta russa naturalizada italiana foi acionada 26 vezes no jogo e converteu somente sete bolas. Apesar de não ter tido erros de ataque, foi bloqueada em quatro oportunidades — três delas apenas no primeiro set —, terminando com aproveitamento de 11%.

continua após a publicidade

Assim, o Brasil cumpriu a missão de parar as italianas, tidas como a melhor dupla de atacantes do mundo. Dos 12 pontos de bloqueio anotados pela Seleção, cinco foram sobre Antropova e Egonu (41,6%).

O técnico José Roberto Guimarães falou após o jogo sobre como a dificuldade imposta pela marcação brasileira forçou a Itália a procurar alternativas no ataque.

continua após a publicidade

— Então você via a movimentação do time trabalhando bem nesse sentido, tanto é que Antropova teve dificuldade em jogar. A Paola (Egonu) entrou bem, já muda um pouco a característica do time. As centrais são muito boas, mas quem estava fazendo a diferença no início do jogo eram as ponteiras. Quando a gente conseguiu ajustar para lá, nós melhoramos as nossas ações — explicou Zé Roberto, em entrevista ao SporTV.

Egonu ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

➡️ Turquia vence China e pega o Brasil na final da Liga das Nações

➡️ Ana Cristina repete atuação decisiva e leva Brasil à final da Liga das Nações

Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da VNL

A Seleção feminina de vôlei está na final da Liga das Nações! Neste sábado (25), o Brasil superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal e buscará o título inédito na sua quinta final da competição. A partida foi realizada em Macau, na China, e terminou com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

continua após a publicidade

Com o resultado, o esquadrão italiano se despede do sonho do tetracampeonato e do tri consecutivo na VNL. A equipe comandada por Julio Velasco volta à quadra neste domingo (26), às 4h30 (de Brasília), para disputar o terceiro lugar contra a China.

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.