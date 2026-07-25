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Anuladas, Antropova e Egonu deixam Itália 'na mão' contra o Brasil na VNL

Opostas se despedem do sonho do tetra com desempenho abaixo do esperado

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 12:17
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Colagem de fotos de Ekaterina Antropova e Paola Egonu, jogadoras da seleção italiana de vôlei feminino
Antropova e Egonu somaram, juntas, 24 pontos na semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

Considerada a melhor dupla de opostas das seleções de vôlei feminino na atualidade, Ekaterina Antropova e Paola Egonu ficaram devendo na semifinal da Liga das Nações, neste sábado (25). Os 24 pontos somados pelas jogadoras — 16 de Egonu e oito de Antropova — não foram suficientes para evitar a eliminação da Itália contra o Brasil, no tie-break.

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A pontuação das duas equivale a 22,4% do total marcado pela seleção italiana em cinco sets. Egonu, que se sobressaiu em relação à companheira de posição, iniciou a partida como reserva e terminou como maior pontuadora da equipe, ao lado da ponteira Myriam Sylla.

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Com sete pontos nos três primeiros sets, Egonu fazia uma atuação discreta até aparecer para liderar o setor ofensivo da Itália rumo ao empate. Os seis pontos feitos na quarta parcial ajudaram a forçar o tie-break, onde a oposta voltaria a cair de produção, pontuando apenas três vezes.

Egonu foi quem mais recebeu bolas pelo lado da Itália, mas ficou com aproveitamento baixíssimo no ataque. Foram 39 bolas recebidas, sendo 14 pontos, seis erros e um bloqueio sofrido, resultando em uma eficiência de 17%.

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Antropova teve um dia mais apagado ainda, o que custou a titularidade a partir do terceiro set. No segundo, ela atingiu sua maior pontuação em uma parcial: três pontos.

Ao todo, a oposta russa naturalizada italiana foi acionada 26 vezes no jogo e converteu somente sete bolas. Apesar de não ter tido erros de ataque, foi bloqueada em quatro oportunidades — três delas apenas no primeiro set —, terminando com aproveitamento de 11%.

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Assim, o Brasil cumpriu a missão de parar as italianas, tidas como a melhor dupla de atacantes do mundo. Dos 12 pontos de bloqueio anotados pela Seleção, cinco foram sobre Antropova e Egonu (41,6%).

O técnico José Roberto Guimarães falou após o jogo sobre como a dificuldade imposta pela marcação brasileira forçou a Itália a procurar alternativas no ataque.

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— Então você via a movimentação do time trabalhando bem nesse sentido, tanto é que Antropova teve dificuldade em jogar. A Paola (Egonu) entrou bem, já muda um pouco a característica do time. As centrais são muito boas, mas quem estava fazendo a diferença no início do jogo eram as ponteiras. Quando a gente conseguiu ajustar para lá, nós melhoramos as nossas ações — explicou Zé Roberto, em entrevista ao SporTV.

Egonu, da Itália, realiza movimento de ataque com a mão direita; Ana Cristina, do Brasil, sobe na rede para tentar bloqueá-la
Egonu ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

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Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da VNL

A Seleção feminina de vôlei está na final da Liga das Nações! Neste sábado (25), o Brasil superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal e buscará o título inédito na sua quinta final da competição. A partida foi realizada em Macau, na China, e terminou com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

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Com o resultado, o esquadrão italiano se despede do sonho do tetracampeonato e do tri consecutivo na VNL. A equipe comandada por Julio Velasco volta à quadra neste domingo (26), às 4h30 (de Brasília), para disputar o terceiro lugar contra a China.

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