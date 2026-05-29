Os planos iniciais de Douglas Souza para conciliar o casamento com os compromissos da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei foram por água abaixo. Em entrevista ao Lance!, o campeão olímpico confessou que a ideia de alugar um helicóptero para ir de Saquarema, no Rio de Janeiro, a São Paulo no mesmo dia foi descartada. O motivo? O noivo percebeu que não terá espaço nem condições financeiras de arcar com o transporte para todos os convidados que farão o mesmo trajeto.

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Ao retornar à Seleção depois de cinco anos, Douglas passa a conviver e a criar vínculo com novos atletas, o que vai acabar levando o ponteiro de 30 anos a colocar mais nomes na lista de convidados. Para levar todos eles do Centro de Desenvolvimento de Voleibol até a capital paulista, onde será realizada a cerimônia, ele pretende alugar uma van, uma opção mais em conta.

— Eu vou ter que mudar um pouco da minha lista de convidados do casamento. Eu ia (de helicóptero), porque eram menos pessoas. Agora vai ser um pouco mais complicado. Vou ter que pegar uma van mesmo, senão não vai ter helicóptero que vá dar. É muito dinheiro, não tem condição. A gente vai ter que ver como vai ser a disponibilidade — revelou Douglas, com bom humor.

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Ainda existe o receio por parte do jogador de desfalcar o treino de Bernardinho e, com isso, irritar o chefe. O casamento está marcado para 8 de julho, uma semana antes da primeira partida do Brasil na terceira semana da Liga das Nações, em Chicago, nos Estados Unidos.

— O Bernardo vai me matar por isso, porque vai ser na semana de treino. E aí vai ter que liberar, sei lá, mais da metade do time para ir lá festar no meu casamento, para já no dia seguinte a gente estar de volta aqui — brincou.

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De volta, Douglas treina com a Seleção

A Seleção Brasileira ganhou o reforço de Douglas Souza na preparação visando a VNL. O Lance! acompanhou o treino desta quinta-feira (28), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

A atividade foi focada em treinos coletivos. A equipe foi dividida em dois para um "manchetão", dinâmica em que duas duplas se enfrentam com duas bolas em quadra e precisam passá-las de primeira para o lado adversário para fazer o ponto. O time de Douglas Souza venceu por 25 a 19.

Em seguida, o grupo foi novamente dividido para um treino especializado em ataque-defesa, com o rali tendo sequência na jogada. Depois, os atletas disputaram uma partida normal, em que Bernardinho interferiu em diferentes momentos para corrigir fundamentos como passe, bloqueio e saque.

Time de Douglas Souza vence o "machetão" no treino da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei (Foto: Reprodução/Instagram)

Agenda da Seleção Masculina na primeira semana da VNL, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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