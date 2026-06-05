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Zé Roberto lamenta erros de saque do Brasil na VNL: 'Sem agressividade nenhuma'

Equipe cedeu 14 pontos à República Dominicana em falhas neste fundamento

Andressa Simões
Enviada especial
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/06/2026
07:30
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Zé Roberto em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)
imagem cameraZé Roberto em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)
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BRASÍLIA - O fundamento que o técnico José Roberto Guimarães vem mais prestando atenção durante os treinos da Seleção Brasileira feminina de vôlei é o saque, o pontapé de cada rally. No entanto, o que o treinador viu na vitória da equipe sobre a República Dominicana por 3 sets a 1 não foi o ideal. Ao todo, o Brasil cedeu 14 pontos para o adversário em erros de saque e fez apenas 3 aces.

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Em vários momentos da partida, essa falha impediu a Seleção de construir sequências e permanecer mais confortável. Mas, segundo Zé Roberto, a preocupação com o saque não passa pelo número de erros em si, mas, sim, pelo grau de agressividade empregado nele.

— Saques não forçados não podem ficar na rede, que é o primeiro obstáculo. As jogadoras estão sendo monitoradas quanto à velocidade e a efetividade dos saques nos treinamentos. E isso precisa se transferir para o jogo. Tem que ser igual. Na partida de hoje, alguns saques foram errados sem agressividade nenhuma. Isso não pode acontecer.

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Durante a preparação da VNL, tanto nos treinos em Saquarema (RJ) quanto em Brasília, o treinador vem incentivando jogadoras a sacarem viagem. Entre elas, estão Helena, Julia Bergmann e Tainara.

De virada e com set imponente, Brasil bate República Dominicana na VNL

Em uma lotada Arena Nilson Nelson, a Seleção Brasileira feminina de vôlei superou, de virada, a República Dominicana por 3 a 1, com direito a um terceiro set imponente. As parciais da vitória desta quinta-feira (4) foram 23/25, 25/18, 25/11 e 25/15. Com o resultado, o Brasil de Zé Roberto segue 100% na Liga das Nações, após duas partidas disputadas.

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Tainara ataca em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
Tainara ataca em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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