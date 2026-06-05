Nos braços da torcida, Rosamaria entra como ponta em jogo do Brasil na VNL

BRASÍLIA - Convocada como ponteira/oposta por José Roberto Guimarães, Rosamaria foi à quadra na entrada da rede nos dois jogos disputados pela Seleção Brasileira de vôlei nesta VNL. Na partida desta quinta-feira (4), a jogadora atuou nos dois últimos sets e participou da vitória do Brasil sobre a República Dominicana por 3 a 1, na Arena Nilson Nelson. Quando saiu do banco, Rosa foi ovacionada pela torcida, em cena que se repetiu toda vez que ia para o saque.

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➡️ De virada e com set imponente, Brasil supera República Dominicana na VNL

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Apesar da festa dos torcedores, a ponteira passou em branco no duelo contra as dominicanas. Rosa, que normalmente atua como oposta, não pontuou e acertou apenas 33% dos passes que tentou. Em dez ataques, não errou nenhum, mas ficou no bloqueio duas vezes. Em entrevista ao fim do jogo, a atleta afirmou que ainda está se adaptando à função de ponteira e que voltou a saltar apenas na semana passada, em treinos da Seleção para a VNL em Saquarema (RJ).

— Sei que o meu papel na Seleção é onde o Zé quiser. Eu quero treinar para estar dentro de quadra e ganhar ritmo, agora como ponteira. Fazia tempo que eu estava sem jogar e sem saltar. Voltei a saltar na semana passada e hoje foi a primeira vez que eu, de fato, saltei para o jogo. Então, esses ajustes de bola fazem parte. Fiquei feliz de ter entrado e ter ficado mais tempo em quadra. É isso que vai me fazer evoluir. Como ponteira ou oposta, no que o Zé pensar que for melhor para o time, eu estarei disposta a fazer.

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Rosamaria saca em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)

Na partida contra a Holanda pela estreia da VNL, Rosamaria atuou apenas por um set e, quando entrou, mudou a energia do time. Em ambos os jogos, ela substituiu a ponteira Ana Cristina, que, ainda com dores, se recupera de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Nesta temporada, Rosa jogou pelo Denso Airybeed do Japão, clube que defende desde 2023.

De virada e com set imponente, Brasil bate República Dominicana na VNL

Em uma lotada Arena Nilson Nelson, a Seleção Brasileira feminina de vôlei superou, de virada, a República Dominicana por 3 a 1, com direito a um terceiro set imponente. As parciais da vitória desta quinta-feira (4) foram 23/25, 25/18, 25/11 e 25/15. Com o resultado, o Brasil segue 100% na Liga das Nações, após duas partidas disputadas.

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A maior pontuadora da partida foi Tainara, com 20 acertos. Logo atrás, vieram Julia Bergmann (16) e Kudiess (14). Pelo lado da República Dominicana, quem se mostrou melhor em quadra foi a oposta Alonzo, com 12 pontos marcados.