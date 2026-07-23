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Em busca da final, Julia Bergmann se consolida como pilar do Brasil na VNL

Ponteira de 25 anos assume responsabilidade é a 9ª maior pontuadora da Liga das Nações

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 15:22
Atualizado há 8 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Bergmann bate palma em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL 2026
Julia Bergmann em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL (Foto: Volleyball World)

Em brilho que se tornou rotina na VNL 2026, Julia Bergmann anotou 24 pontos na vitória do Brasil sobre o Japão nesta quarta-feira (22) e marcou mais uma vez sua importância na Seleção. A ponteira disputou sua primeira edição da Liga das Nações em 2019 e, em 2026, aos 25 anos, se consolida como um pilar do time de José Roberto Guimarães rumo ao sonhado título inédito da competição.

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O Brasil terá a Itália pela frente nas semifinais, em jogo que acontece neste sábado (25). O clássico guarda lembranças não tão boas para Julia Bergmann. Na semifinal do Mundial 2025, a Seleção amargou uma derrota por 3 sets a 2 para o time europeu, em um dia pouco inspirado da ponteira, que chorou bastante após a partida. Mas a página parece ter virado, e Bergamnn vai para a semifinal da VNL com um ótimo retrospecto recente em atuações.

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Na vitória por 3 sets a 1 contra o Japão, nas quartas, a jogadora foi a segunda maior pontuadora. Bergmann anotou 24 pontos, sendo 20 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque. Com uma responsabilidade maior na ausência de Gabi Guimarães, a ponteira, ao lado de Ana Cristina, vem correspondendo bem ao longo de toda a competição.

Na VNL, Bergmann desponta como a 9ª maior pontuadora geral, com 205 acertos. Mas a eficiência vai além do setor ofensivo. A ponteira, titular em 12 dos 13 jogos, passa segurança às levantadoras também no fundo da quadra. Bergmann tem o 7ª melhor passe da Liga das Nações e o Top-1 da Seleção Brasileira, com 78 bem-sucedidos e uma eficiência de 23%.

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Julia Bergmann olha para a bola e realiza movimento de ataque com a mão direita em Brasil x Japão pela VNL 2026
Julia Bergmann ataca em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Seleção enfrenta a Itália na semifinal da VNL 2026

No embalo das boas atuações de Julia Bergmann, a Seleção Brasileira tem uma difícil missão pela frente, rumo à vaga na final. Apesar de ter vencido no tiebreak e quebrado o recorde de 39 jogos invictos da Itália, a equipe europeia estava com um time alternativo na primeira semana. Agora, para a fase final, a atual bicampeã da VNL está com força máxima e conta com Paola Egonu e Ekateriana Antropova, duas das melhores jogadoras do voleibol mundial.

Brasil e Itália se enfrentam às 5h (de Brasília) do próximo sábado (25). Do outro lado, China e Turquia, às 8h30, batalham pela outra vaga na grande final da VNL 2026. A decisão está programada para as 8h30 de domingo (26), e a disputa de terceiro lugar acontece mais cedo, às 4h30.

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