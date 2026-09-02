A presença de Gabi Guimarães no principal compromisso da Seleção Brasileira feminina de vôlei no ano ainda é uma incógnita. O Conegliano, time onde a ponteira joga, se posicionou contra a participação direta da atleta no Campeonato Sul-Americano, que acontece de 8 a 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Voloch, do portal O Tempo.

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Segundo a publicação, fontes ligadas à equipe italiana e profissionais que ficaram responsáveis pelos cuidados da ponteira recentemente afirmaram que a orientação é que ela seja poupada. Sem jogar desde maio, a capitã e camisa 10 do Brasil se recupera de uma lesão na região lombar, sofrida ainda durante a temporada de clubes.

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Ainda de acordo com o jornalista, a questão vem sendo avaliada com cautela entre a comissão técnica e Gabi. A jogadora pode estar entre os 14 nomes da lista final para a competição, que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, e não atuar efetivamente nos confrontos. Por esse motivo, a ponteira Karina, que estava com a Seleção B, foi integrada aos treinamentos.

Lesionada, Gabi Guimarães ficou fora de todos os jogos disputados pela Seleção Brasileira nesta temporada e, portanto, não participou da campanha que culminou no vice-campeonato da Liga das Nações (VNL). A última vez que a atleta esteve em quadra vestindo a Amarelinha foi em 2025, na disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial.

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O Brasil estreia no Sul-Americano na próxima terça-feira (8), às 20h (de Brasília), contra a Venezuela. A tendência é que a vaga olímpica seja decidida na última rodada, no clássico contra a Argentina.

Gabi Guimarães é capitã e camisa 10 da Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

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Agenda de jogos do Sul-Americano

Terça-feira (8/09)

Argentina x Peru - 14h Colômbia x Chile - 17h Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

Venezuela x Chile - 14h Argentina x Colômbia - 17h Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

Argentina x Chile - 14h Venezuela x Peru - 17h Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

Peru x Colômbia - 10h30 Brasil x Chile - 13h30 Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

Peru x Chile - 9h Brasil x Argentina - 12h Colômbia x Venezuela - 15h

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