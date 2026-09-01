A seleção feminina da Tailândia surpreendeu o mundo do vôlei ao conquistar a vaga olímpica pela primeira vez na história. No Campeonato Asiático, a equipe ergueu a taça que tradicionalmente iria para China ou Japão. Agora, estas seleções, caso não se classifiquem por meio da Copa do Mundo de 2027, terão que buscar lugar entre as 12 nas Olimpíadas por meio do ranking mundial, que fica "bagunçado" também pelo retorno da Rússia com o fim da suspensão.

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No sistema de classificação para Los Angeles 2028, a primeira forma de garantir a vaga é conquistando o título de torneio continental. Por este modo, Canadá (campeão da Norceca) e Tailândia (campeã asiática) já estão classificados. Outra seleção garantida é a dos Estados Unidos, país-sede. Três vagas são distribuídas também pela Copa do Mundo de 2027, enquanto as últimas três são por meio do ranking mundial.

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Caso não terminem a competição mundial no pódio, Japão e China terão o ranking como última alternativa para chegar às Olimpíadas, sendo provável que alguma seleção tradicional fique fora dos Jogos. Até aqui, além das já citadas, potências como Brasil, Cuba, Itália, Polônia, República Dominicana, Rússia, Sérvia e Turquia ainda não estão garantidas em LA28.

É esperado que a verde-amarela garanta a vaga no Sul-Americano, enquanto as outras, à exceção da Rússia, disputam o título do Europeu, que está em andamento. O ranking mundial será fechado ao fim da primeira fase da Liga das Nações 2028.

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Egonu ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

Veja o atual Top-25 do ranking mundial de vôlei feminino

1 . Itália 2 . Brasil 3 . Turquia 4 . Polônia 5 . Estados Unidos (já classificado) 6 . Japão 7 . China 8 . Canadá (já classificado) 9 . Sérvia 10 . Holanda 11 . Rússia 12 . Alemanha 13 . Tailândia (já classificada) 14 . República Dominicana 15 . República Tcheca 16 . Bélgica 17 . França 18 . Eslovênia 19 . Suécia 20 . Argentina 21 . Colômbia 22 . Quênia 23 . Cuba 24 . Grécia 25 . Ucrânia

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