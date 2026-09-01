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Tailândia e Rússia embaralham briga por vaga em LA28 no vôlei feminino

Seleção tailandesa conquistou a vaga pela primeira vez na história, enquanto a russa está de volta após o fim da suspensão

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 16:53
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Tailândia se classifica para LA 2028
Tailândia se classifica para LA 2028 no vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

A seleção feminina da Tailândia surpreendeu o mundo do vôlei ao conquistar a vaga olímpica pela primeira vez na história. No Campeonato Asiático, a equipe ergueu a taça que tradicionalmente iria para China ou Japão. Agora, estas seleções, caso não se classifiquem por meio da Copa do Mundo de 2027, terão que buscar lugar entre as 12 nas Olimpíadas por meio do ranking mundial, que fica "bagunçado" também pelo retorno da Rússia com o fim da suspensão.

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No sistema de classificação para Los Angeles 2028, a primeira forma de garantir a vaga é conquistando o título de torneio continental. Por este modo, Canadá (campeão da Norceca) e Tailândia (campeã asiática) já estão classificados. Outra seleção garantida é a dos Estados Unidos, país-sede. Três vagas são distribuídas também pela Copa do Mundo de 2027, enquanto as últimas três são por meio do ranking mundial.

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Caso não terminem a competição mundial no pódio, Japão e China terão o ranking como última alternativa para chegar às Olimpíadas, sendo provável que alguma seleção tradicional fique fora dos Jogos. Até aqui, além das já citadas, potências como Brasil, Cuba, Itália, Polônia, República Dominicana, Rússia, Sérvia e Turquia ainda não estão garantidas em LA28.

É esperado que a verde-amarela garanta a vaga no Sul-Americano, enquanto as outras, à exceção da Rússia, disputam o título do Europeu, que está em andamento. O ranking mundial será fechado ao fim da primeira fase da Liga das Nações 2028.

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Egonu, da Itália, realiza movimento de ataque com a mão direita; Ana Cristina, do Brasil, sobe na rede para tentar bloqueá-la
Egonu ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

Veja o atual Top-25 do ranking mundial de vôlei feminino

    1.
  1. Itália
    2. 2.
  2. Brasil
    3. 3.
  3. Turquia
    4. 4.
  4. Polônia
    5. 5.
  5. Estados Unidos (já classificado)
    6. 6.
  6. Japão
    7. 7.
  7. China
    8. 8.
  8. Canadá (já classificado)
    9. 9.
  9. Sérvia
    10. 10.
  10. Holanda
    11. 11.
  11. Rússia
    12. 12.
  12. Alemanha
    13. 13.
  13. Tailândia (já classificada)
    14. 14.
  14. República Dominicana
    15. 15.
  15. República Tcheca
    16. 16.
  16. Bélgica
    17. 17.
  17. França
    18. 18.
  18. Eslovênia
    19. 19.
  19. Suécia
    20. 20.
  20. Argentina
    21. 21.
  21. Colômbia
    22. 22.
  22. Quênia
    23. 23.
  23. Cuba
    24. 24.
  24. Grécia
    25. 25.
  25. Ucrânia

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