FIVB 'alfineta' campeão olímpico por críticas à Seleção Brasileira sub-17 Ao longo do Mundial sub-17 masculino de vôlei, Gustavo Endres foi porta-voz de críticas à postura dos jogadores brasileiros

Neste sábado (29), a Seleção Brasileira protagonizou um sopro de alívio no retrospecto da base masculina. A categoria sub-17 conquistou o bronze no Mundial e encerrou um período de sete anos sem medalha nas gerações mais novas. Nas redes sociais, na publicação do feito do time de Marcelo Zenni, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) 'alfinetou' indiretamente o campeão olímpico Gustavo Endres, que é um dos principais críticos da condução da base brasileira.

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O ex-jogador se manifestou pela primeira vez contra a postura dos jogadores sub-17 antes mesmo do início do Mundial, no "media day" da equipe. Na ocasião, três atletas da Seleção gravaram um vídeo dançando, e ele foi publicado pela FIVB. Gustavo Endres pronunciou-se, afirmando que os jogadores "precisam ser resguardados", e o vídeo da dança deveria ter sido impedido por "um chefe da delegação, supervisor da CBV ou pelo próprio técnico".

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Entre comentários favoráveis e contrários à fala do campeão olímpico, a "polêmica da dança" se espalhou pelo mundo dos "vôleifãs", e a Federação tirou o vídeo do ar com a repercussão. Serginho Escadinha, líbero campeão em Atenas 2004 e na Rio 2016, foi uma das maiores vozes que endossaram o pensamento de Gustavo.

Ao longo do Mundial sub-17, como forma de se posicionar sobre o assunto nas redes sociais, a FIVB postou o resultado de cada jogo do Brasil com uma música de fundo envolvendo a palavra "dance" — dança, em português. E o posicionamento mais explícito veio neste sábado (29), no post que noticiou o bronze da equipe na competição, com a canção "Dance again". Na legenda da publicação, a Federação fez referência à dança como algo positivo e, coincidentemente ou não, mencionou a idade de Gustavo — 51 anos. Confira:

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"Quando esses jovens completarem 51 anos, terão esta linda lembrança para recordar. Uma vitória que guardarão para sempre na memória e que compartilharão com orgulho com seus próprios filhos e com as próximas gerações.

✨ Memórias que valem uma dança."

Brasil vence Argentina e é bronze no Mundial sub-17 masculino de vôlei

A Seleção Brasileira é a terceira melhor do mundo na categoria sub-17 masculina. Neste sábado (29), em Doha, no Catar, a equipe comandada por Marcelo Zenni venceu a Argentina por 3 sets a 1, de virada, e garantiu o bronze do Mundial da categoria. As parciais da partida terminaram em 21/25, 25/17, 25/18 e 25/13.

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Seleção Brasileira vence Argentina e é bronze no Mundial sub-17 (Foto: Volleyball World)

Esta é a segunda edição de um Mundial da categoria sub-17. Na primeira, em 2024, a Seleção masculina terminou apenas na 8ª posição. Neste ano, o time melhorou o desempenho e termina a campanha com o bronze e apenas uma derrota, justamente na semifinal, para a França.

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