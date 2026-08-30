Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bronze no Mundial sub-17 quebra jejum e reacende esperança no vôlei brasileiro

Em momento de resultados ruins no time profissional, a base masculina volta ao pódio depois de sete anos

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 10:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Brasil conquistou a medalha de bronze no Mundial sub-17 de vôlei masculino
Brasil conquistou a medalha de bronze no Mundial sub-17 de vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

A medalha de bronze da Seleção Brasileira no Mundial sub-17 masculino se mostra como um sopro de alívio para o futuro do vôlei verde-amarelo. Antes da medalha deste sábado (29), entre os homens, o Brasil não subia ao pódio em Mundiais da base desde 2019, também no terceiro lugar. Em um momento de resultados negativos inéditos no time profissional, o feito dos adolescentes reacende a chama de esperança.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Esta foi a segunda edição de um Mundial da categoria sub-17, e a melhora do retrospecto fica evidente na comparação das campanhas. Em 2024, o Brasil terminou a competição apenas na 8ª colocação, mas, neste ano, mostrou ao que veio e, com apenas uma derrota em sete jogos, justamente na semifinal, garantiu seu lugar no pódio. Antes disso, a última vez que a base havia medalhado na competição foi em 2019, com o bronze no sub-19 masculino. O último título foi em 2009, no sub-21.

continua após a publicidade

Entre os destaques do time comandado por Marcelo Zenni, estão o levantador e capitão Pedro Bertliz e o central Lucas Abreu, que, com 16 anos e 1,93m, entrou na seleção do campeonato. Para além da inteligência na distribuição de jogo, Pedro marcou 14 aces ao longo da competição e chegou a receber elogios de Bruninho nas redes sociais, se referindo ao menino como um jogador "completo".

Pedro Bertliz é levantador da Seleção Brasileira sub-17
Pedro Bertliz é levantador da Seleção Brasileira sub-17 (Foto: Volleyball World)

➡️ Destaque do Brasil, Lucas Abreu é eleito o melhor central do Mundial sub-17

Com idades entre 15 e 16 anos, os 14 atletas da categoria sub-17 relacionados para o Mundial são possibilidades de diamantes a serem lapidados, visando, provavelmente, ao próximo ciclo olímpico. Nos últimos anos, a equipe profissional amarga inéditos resultados ruins, como a eliminação na primeira fase da VNL 2026 e do Mundial 2025, o 8º lugar em Paris 2024 e a falta do título no Sul-Americano em 2023.

continua após a publicidade

➡️ FIVB 'alfineta' campeão olímpico por críticas à Seleção Brasileira sub-17

Confira a campanha do Brasil no Mundial de vôlei masculino sub-17

FASE DE GRUPOS

  1. Brasil 3 x 0 México (25/16, 25/16 e 25/19)
  2. Brasil 3 x 2 Polônia (25/12, 23/25, 25/17, 23/25 e 16/14)
  3. Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/15 e 25/21)

OITAVAS DE FINAL

  • Brasil 3 x 0 Índia (25/17, 25/13, 25/14)

QUARTAS DE FINAL

  • Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/13 e 25/14)

SEMIFINAL

  • Brasil 1 x 3 França (23/25, 25/19, 25/21 e 25/21)

DISPUTA PELO BRONZE

  • Brasil 3 x 1 Argentina (21/25, 25/17, 25/18 e 25/13)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Seleção feminina de vôlei do Canadá segura placa com "passagem" para as Olimpíadas de Los Angeles 2028

Vôlei

Canadá é a segunda seleção de vôlei classificada para Los Angeles 2028

Há 1 hora
A líbero Natinha, durante treino do Praia Clube para a final da Superliga Feminina de Vôlei

Fora de Campo

Namorado de Natinha 'comemora' dispensa da Seleção Brasileira

Há 14 horas
Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina

Vôlei

De olho no Sul-Americano, Seleção de vôlei bate a Alemanha em estreia na Itália

Há 14 horas
Lucas Abreu com o troféu de melhor central do Mundial sub-17

Vôlei

Destaque do Brasil, Lucas Abreu é eleito o melhor central do Mundial sub-17

Há 15 horas
Jogadores da Seleção Brasileira masculina sub-17 comemoram ponto sobre a Argentina na disputa pelo bronze do Mundial

Vôlei

FIVB 'alfineta' campeão olímpico por críticas à Seleção Brasileira sub-17

Há 20 horas
Zé Roberto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Vôlei

Zé Roberto Guimarães terá que fazer três cortes na Seleção Brasileira

Há 23 horas
Mais LANCE!
Seleção Brasileira masculina sub-17 comemora ponto sobre a Argentina na disputa pelo bronze do Mundial

Seleção Brasileira bate Argentina e é bronze no Mundial de vôlei masculino sub-17

Macris e Natinha

Macris e Natinha desfalcam Seleção Brasileira no Sul-Americano

O Minas encerrou a temporada com o vice-campeonato da Superliga Feminina de Vôlei

Minas defende título do Campeonato Mineiro de vôlei; veja tabela

Seleção Brasileira B na Copa Sul-Americana de vôlei feminino

Sul-Americano de vôlei: Seleção Brasileira tem mais três convocadas para treinos

Rosamaria pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Volleyball World)

Rosamaria revela 'talento secreto' antes do Sul-Americano

Brasil atropelou a Venezuela e está nas semifinais (Foto: Divulgação/FIVB)

Seleção feminina acompanha derrota do Brasil Sub-17 antes do Sul-Americano

Jogadoras do time ideal da Norceca de vôlei posam para foto em quadra com os troféus individuais

Simone Lee, do Sesc Flamengo, entra em seleção de torneio continental

Evandro e Arthur Lanci se cumprimentam em comemoração de ponto no Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana

Tabela do Sul-Americano de vôlei de praia: datas e horários

Brasil vence Venezuela por 3 sets a 0 no Mundial Sub-17 (Foto: Volleyball World/Divulgação)

Brasil bate Venezuela e encara França na semi do Mundial Sub-17

Julia Kudiess sorri para a câmera, sentada e usando um casaco

Julia Kudiess avança na recuperação após lesão no joelho

Samuel Fuchs, sentado em mesa e de braços cruzados, posa para foto na quadra principal do Minas Tênis Clube

Ex-Seleção de vôlei supera trauma de lesão e ajuda atletas no pós-carreira

Itália e Alemanha disputaram set de 130 pontos durante partida amistosa

Vôlei: Alemanha e Itália fazem set de 130 pontos em amistoso

seleção brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026

Após queda na Liga das Nações, 'Esporte Espetacular' debate o futuro do vôlei