Bronze no Mundial sub-17 quebra jejum e reacende esperança no vôlei brasileiro Em momento de resultados ruins no time profissional, a base masculina volta ao pódio depois de sete anos

A medalha de bronze da Seleção Brasileira no Mundial sub-17 masculino se mostra como um sopro de alívio para o futuro do vôlei verde-amarelo. Antes da medalha deste sábado (29), entre os homens, o Brasil não subia ao pódio em Mundiais da base desde 2019, também no terceiro lugar. Em um momento de resultados negativos inéditos no time profissional, o feito dos adolescentes reacende a chama de esperança.

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Esta foi a segunda edição de um Mundial da categoria sub-17, e a melhora do retrospecto fica evidente na comparação das campanhas. Em 2024, o Brasil terminou a competição apenas na 8ª colocação, mas, neste ano, mostrou ao que veio e, com apenas uma derrota em sete jogos, justamente na semifinal, garantiu seu lugar no pódio. Antes disso, a última vez que a base havia medalhado na competição foi em 2019, com o bronze no sub-19 masculino. O último título foi em 2009, no sub-21.

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Entre os destaques do time comandado por Marcelo Zenni, estão o levantador e capitão Pedro Bertliz e o central Lucas Abreu, que, com 16 anos e 1,93m, entrou na seleção do campeonato. Para além da inteligência na distribuição de jogo, Pedro marcou 14 aces ao longo da competição e chegou a receber elogios de Bruninho nas redes sociais, se referindo ao menino como um jogador "completo".

Pedro Bertliz é levantador da Seleção Brasileira sub-17 (Foto: Volleyball World)

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Com idades entre 15 e 16 anos, os 14 atletas da categoria sub-17 relacionados para o Mundial são possibilidades de diamantes a serem lapidados, visando, provavelmente, ao próximo ciclo olímpico. Nos últimos anos, a equipe profissional amarga inéditos resultados ruins, como a eliminação na primeira fase da VNL 2026 e do Mundial 2025, o 8º lugar em Paris 2024 e a falta do título no Sul-Americano em 2023.

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Confira a campanha do Brasil no Mundial de vôlei masculino sub-17

FASE DE GRUPOS

Brasil 3 x 0 México (25/16, 25/16 e 25/19) Brasil 3 x 2 Polônia (25/12, 23/25, 25/17, 23/25 e 16/14) Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/15 e 25/21)

OITAVAS DE FINAL

Brasil 3 x 0 Índia (25/17, 25/13, 25/14)

QUARTAS DE FINAL

Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/13 e 25/14)

SEMIFINAL

Brasil 1 x 3 França (23/25, 25/19, 25/21 e 25/21)

DISPUTA PELO BRONZE

Brasil 3 x 1 Argentina (21/25, 25/17, 25/18 e 25/13)

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