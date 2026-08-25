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Parceira de Gabi Guimarães marca 52 pontos e quebra recorde

Isabelle Haak brilhou na vitória da Suécia sobre a Croácia no Campeonato Europeu

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 18:54
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Isabelle Gaak e Gabi Guimarães posam com medalha em pódio do Conegliano, clube de vôlei da Itália
Isabelle Haak e Gabi Guimarães são companheiras no Conegliano, da Itália (Foto: Reprodução)

Esta terça-feira (25) marcou um dia histórico para o vôlei europeu. No campeonato continental, a oposta Isabelle Haak, da Suécia, brilhou e marcou 52 pontos na vitória sobre a Croácia por 3 sets a 2 (16/25, 22/25, 25/19, 25/16 e 23/21). A pontuação estabelece o novo recorde em uma única partida da competição.

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Haak, companheira de Gabi Guimarães no Conegliano, colocou no chão 47 das 83 bolas que recebeu, representando um aproveitamento de 57%, além de ter marcado dois pontos de bloqueio e três de saque. Só no tie-break, a oposta foi dona de 14 pontos. A estatística é ainda mais impressionante quando comparada aos números gerais da Suécia. Sozinha, Haak marcou mais pontos do que o resto do time junto — 52 a 41.

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Anteriormente, o recorde de pontos em uma mesma partida do Campeonato Europeu pertencia à Melissa Vargas, oposta da Turquia. Na final da edição de 2023, contra a Sérvia, a jogadora colocou 41 bolas no chão.

Haak, com os punhos cerrados, comemora em partida do Campeonato Europeu de vôlei feminino
Haak marcou 52 pontos em partida do Campeonato Europeu de vôlei feminino (Foto: Reprodução)

Campeonato Europeu vale vaga olímpica

Com jogos entre 21 de agosto e 6 de setembro, 24 seleções brigam pelo título do Campeonato Europeu. Mais do que a taça, o país campeão garante vaga antecipada às Olimpíadas de Los Angeles 2028. A competição é realizada em quatro países: Turquia, Suécia, Azerbaijão e República Tcheca. Os quatro melhores de cada grupo avançam às oitavas de final, que serão disputadas em duas sedes: Istambul e Brno. A capital turca também receberá as semifinais e a decisão do torneio.

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Para a Seleção Brasileira, de Gabi Guimarães, a oportunidade de garantir a classificação antecipada para LA28 está no Campeonato Sul-Americano, que acontecerá entre 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho. Além da Amarelinha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela medirão forças com a equipe treinada por Bernardinho, que mira a 34ª conquista continental.

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