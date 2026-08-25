Parceira de Gabi Guimarães marca 52 pontos e quebra recorde Isabelle Haak brilhou na vitória da Suécia sobre a Croácia no Campeonato Europeu

Esta terça-feira (25) marcou um dia histórico para o vôlei europeu. No campeonato continental, a oposta Isabelle Haak, da Suécia, brilhou e marcou 52 pontos na vitória sobre a Croácia por 3 sets a 2 (16/25, 22/25, 25/19, 25/16 e 23/21). A pontuação estabelece o novo recorde em uma única partida da competição.

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Haak, companheira de Gabi Guimarães no Conegliano, colocou no chão 47 das 83 bolas que recebeu, representando um aproveitamento de 57%, além de ter marcado dois pontos de bloqueio e três de saque. Só no tie-break, a oposta foi dona de 14 pontos. A estatística é ainda mais impressionante quando comparada aos números gerais da Suécia. Sozinha, Haak marcou mais pontos do que o resto do time junto — 52 a 41.

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Anteriormente, o recorde de pontos em uma mesma partida do Campeonato Europeu pertencia à Melissa Vargas, oposta da Turquia. Na final da edição de 2023, contra a Sérvia, a jogadora colocou 41 bolas no chão.

Haak marcou 52 pontos em partida do Campeonato Europeu de vôlei feminino (Foto: Reprodução)

Campeonato Europeu vale vaga olímpica

Com jogos entre 21 de agosto e 6 de setembro, 24 seleções brigam pelo título do Campeonato Europeu. Mais do que a taça, o país campeão garante vaga antecipada às Olimpíadas de Los Angeles 2028. A competição é realizada em quatro países: Turquia, Suécia, Azerbaijão e República Tcheca. Os quatro melhores de cada grupo avançam às oitavas de final, que serão disputadas em duas sedes: Istambul e Brno. A capital turca também receberá as semifinais e a decisão do torneio.

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Para a Seleção Brasileira, de Gabi Guimarães, a oportunidade de garantir a classificação antecipada para LA28 está no Campeonato Sul-Americano, que acontecerá entre 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho. Além da Amarelinha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela medirão forças com a equipe treinada por Bernardinho, que mira a 34ª conquista continental.

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