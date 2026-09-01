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Multicampeão, Rapha volta ao Sada Cruzeiro após aposentadoria: 'Convite irrecusável'

Aos 47 anos, levantador retorna às quadras para defender o clube durante o Campeonato Mineiro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 11:07
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Raphael Oliveira é o novo reforço do Cruzeiro (foto: Divulgação/Cruzeiro)
Raphael Oliveira é o novo reforço do Cruzeiro (foto: Divulgação/Cruzeiro)

O Cruzeiro recorreu à experiência de um dos grandes levantadores da história do vôlei brasileiro para solucionar um problema inesperado no elenco. O clube anunciou nesta segunda-feira (31) a contratação de Raphael Vieira de Oliveira, o Rapha, de 47 anos, para a disputa do Campeonato Mineiro.

A contratação é temporária e acontece em meio aos desfalques na posição. Matheus Brasília está convocado para defender a Seleção Brasileira, enquanto Gustavo, que seria a primeira opção para assumir a titularidade, foi diagnosticado com uma hérnia de disco e tem indicação de cirurgia.

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Diante do cenário, o Cruzeiro convidou Rapha para retornar às quadras. O levantador estava aposentado desde maio de 2023, quando encerrou sua passagem pelo Verona, da Itália. Na segunda-feira (31), ele já participou do primeiro treinamento com a equipe.

O clube explicou que, além de reforçar o elenco durante o estadual, a presença do veterano também terá importância na formação dos atletas mais jovens. Caio Souza, de apenas 18 anos, é um dos levantadores que poderá trabalhar diretamente com Rapha.

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— Agora, Rapha retorna às quadras para vestir as cinco estrelas e também compartilhar sua experiência com os jovens da nossa base. Bem-vindo, campeão! — publicou o Cruzeiro no anúncio da contratação.

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Rapha retorna ao vôlei após mais de três anos

A última partida profissional de Rapha havia sido em 2023, pelo Verona. Antes disso, o levantador construiu uma carreira marcada por títulos no Brasil, na Europa e pela Seleção Brasileira. Com a camisa do Brasil, atuou durante 12 anos e conquistou, entre outros títulos, uma Liga Mundial, quatro Campeonatos Sul-Americanos e duas Copas dos Campeões.

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No vôlei brasileiro, defendeu equipes como Banespa, Blumenau, Ulbra e Taubaté. Entre os principais troféus estão quatro títulos da Superliga, duas Copas Brasil, duas Supercopas e conquistas estaduais. A trajetória internacional também foi extensa. Rapha passou por clubes como Vibo Valentia, Trentino, Halkbank, Dínamo Kazan, Al Rayyan e Verona. Entre suas conquistas estão duas Champions League, três Campeonatos Italianos, três Copas da Itália e quatro Mundiais de Clubes consecutivos sem derrotas.

O brasileiro ainda recebeu quatro vezes o prêmio de melhor levantador do mundo e foi o primeiro atleta do país na posição a conquistar a Champions League, o Campeonato Italiano e a Copa da Rússia.

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Convite do Cruzeiro surpreendeu Rapha

Antes de aceitar o retorno às quadras, Rapha trabalhava na Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), participando da preparação das categorias de base da Seleção. O convite para defender o Cruzeiro, portanto, interrompeu temporariamente sua aposentadoria.

— Foi um convite que me pegou de surpresa, porque estou aposentado, mas um convite do Sada Cruzeiro não se recusa. É um clube referência mundial e vai ser um capítulo muito especial da minha carreira — declarou Rapha, conforme divulgado pelo clube.

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O levantador também destacou a possibilidade de contribuir com os atletas mais jovens, especialmente Caio Souza.

— O que mais me motiva é poder ajudar o Sada Cruzeiro e, principalmente, o Caio, um levantador jovem, compartilhando minha experiência e contribuindo para o crescimento dele — acrescentou.

O diretor esportivo do Cruzeiro, Flávio Pereira, também explicou a importância da contratação para o projeto de formação do clube.

— Somos um dos principais clubes formadores do país e temos essa responsabilidade com nossos jovens atletas. A presença do Rapha vai trazer tranquilidade e contribuir para o desenvolvimento dos garotos — afirmou o dirigente, segundo o Cruzeiro.

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Cruzeiro busca mais um título estadual

Rapha defenderá o Cruzeiro exclusivamente no Campeonato Mineiro, competição que será o primeiro compromisso do time na temporada 2026/27.

O estadual será disputado entre 5 de setembro e 11 de outubro. Atual campeão, o Cruzeiro soma 17 títulos da competição e é o segundo maior vencedor da história, atrás do Minas, que possui 20 conquistas.

Sada Cruzeiro conquista a Superliga Masculina 21/22 (Foto: Eliezer Esportes/MTC)
Sada Cruzeiro conquista a Superliga Masculina 21/22 (Foto: Eliezer Esportes/MTC)

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