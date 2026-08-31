De volta à Seleção Brasileira, Nyeme projeta Sul-Americano de vôlei Em vídeo divulgado pela CBV, a líbero compartilha a emoção de treinar com o grupo em Saquarema

Na VNL 2026, Nyeme participou apenas da primeira semana, em Brasília (DF). Nas outras etapas, disputadas no exterior, a líbero permaneceu no Brasil para ficar perto da filha Antonella, de apenas 1 ano. Agora, visando ao Campeonato Sul-Americano, que acontece no Rio de Janeiro (RJ), a líbero está de volta à lista de José Roberto Guimarães e treina com o grupo no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ).

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Em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) nesta segunda-feira (31), Nyeme comemora a volta aos "puxados" treinos e revela as expectativas para o torneio continental, que acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho. A seleção campeã garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, o que, para a líbero de 27 anos, é "o mais importante".

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— Tô muito feliz. Eu estava muito ansiosa para voltar a estar com as meninas. Eu amo estar aqui (em Saquarema). Ainda mais disputando um campeonato tão importante para a gente, que é o principal desse ano, valendo a vaga olímpica.

Além disso, Nyeme reconheceu a posição da Seleção Brasileira como a "dona da pressão" para ganhar o Sul-Americano, em casa.

— Eu estou muito feliz de ter voltado. Ainda mais jogando em casa, num Maracanãzinho que eu creio que vai estar lotado; vai ser uma festa linda da torcida. Eu tô na expectativa de ser algo grandioso. A gente está jogando em casa; a pressão é nossa de ganhar. A gente sabe o quanto é importante estar nas Olimpíadas; o quanto é o sonho de todo mundo. Então, não importa qual seleção vai estar do outro lado, com certeza a gente vai fazer o nosso melhor, porque o nosso objetivo é estar nas Olimpíadas e, nas Olimpíadas, estar no pódio, se Deus quiser, com o ouro.

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Dra. Nyeme! 👩‍⚕️



Depois de disputar a etapa de Brasília da Liga das Nações, Nyeme está de volta à seleção feminina!



E a preparação para o Sul-Americano por Banco do Brasil está intensa!



📆 O Brasil contra a Venezuela, no dia 8 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro! pic.twitter.com/0oQTKwLUK3 — Vôlei Brasil (@volei) August 31, 2026

Com a dispensa de Natinha dos treinos da Seleção Brasileira, Nyeme disputa a posição de titular no Sul-Americano com Marcelle. Na ausência da jogadora do Minas na VNL, foi a líbero recém-contratada pelo Osasco que assumiu a posição.

Nyeme em ação na semana 1 da VNL 2026, em Brasília (Foto: Volleyball World)

Confira a agenda da Seleção Brasileira no Sul-Americano

Ao todo, seis equipes estão inscritas no Sul-Americano: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. O campeonato será disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Terça-feira (8/09)

Argentina x Peru - 14h Colômbia x Chile - 17h Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

Venezuela x Chile - 14h Argentina x Colômbia - 17h Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

Argentina x Chile - 14h Venezuela x Peru - 17h Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

Peru x Colômbia - 10h30 Brasil x Chile - 13h30 Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

Peru x Chile - 9h Brasil x Argentina - 12h Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

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