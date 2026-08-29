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De olho no Sul-Americano, Seleção de vôlei bate a Alemanha em estreia na Itália

Darlan foi o destaque do triunfo em Messina. Domingo, Brasil enfrenta donos da casa

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 19:41
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Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina
Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina (Foto: Volleyballworld/Arquivo)

A Seleção Brasileira de vôlei masculino começou bem a sequência de amistosos de preparação para o Sul-Americano. Neste sábado, em Messina, na Itália, os comandados por Bernardinho derrotaram a Alemanha, por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 25-20 e 25-18, na estreia do FIPAV Men Cup Elite. O maior pontuador da vitória foi o oposto Darlan, com 13 acertos.

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No domingo, às 16h (de Brasília), a Seleção terá pela frente a equipe da casa, enquanto, na segunda-feira, a adversária será Cuba, às 15h. Após a participação no torneio italiano, o Brasil segue para dois amistosos contra a França, em Paris.

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Competição teve o tie-break mais longo da história

Organizado pela Federação Italiana, o torneio em Messina começou na quarta-feira, com a vitória da Alemanha sobre a Itália por 3 sets a 2. Essa partida entrou para a história com o tie-break mais longo da modalidade: 66 a 64. Apenas essa parcial durou 1h29m.

Sul-Americano começa no dia 15

Após a pior campanha na história da VNL, sendo eliminado na primeira fase, o Brasil chegará bastante pressionado ao Sul-Americano, que acontece de 15 a 20 de setembro, no Maracanãzinho. O campeão garante uma vaga nas Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.

Na competição continental, o Brasil soma 33 troféus, sendo o recordista em conquistas. A maior adversária será a Argentina, que surpreendeu os anfitriões na edição de 2023, em Recife, gerando uma crise na Seleção Brasileira. Foi apenas a primeira vez que o país disputou e não ganhou o torneio, enquanto que os rivais portenhos voltaram a saborear uma conquista que não vinha desde 1964.

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Bernardinho gesticula durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026
Bernardinho durante Brasil x Canadá pela semana 2 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)




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