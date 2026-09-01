Vôlei: Tailândia ganha prêmio milionário após vaga olímpica inédita em LA 2028
Seleção feminina fez história ao conquistar pela primeira vez uma vaga olímpica no vôlei feminino
A Tailândia vive um momento histórico no vôlei feminino. A seleção conquistou pela primeira vez a classificação para uma edição dos Jogos Olímpicos e, como recompensa pelo feito, deverá receber uma premiação de 11,76 milhões de baht, cerca de R$ 1,84 milhão.
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A classificação veio no domingo (30), durante a decisão do Campeonato Asiático. Diante da China, uma das principais forças do continente, as tailandesas venceram por 3 sets a 2 e ficaram com o título. Antes disso, a equipe já havia superado o Japão na semifinal. O resultado garantiu à Tailândia uma vaga direta na disputa do vôlei feminino dos Jogos de Los Angeles, em 2028. A competição será realizada nos Estados Unidos entre 14 e 30 de julho daquele ano.
Premiação será distribuída entre as integrantes da seleção
De acordo com informações divulgadas pela imprensa tailandesa, o valor está previsto nas normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Esportivo do país. Após a classificação olímpica, autoridades locais passaram a trabalhar para viabilizar o pagamento da recompensa à equipe. A quantia total prevista é de 11,76 milhões de baht, equivalente a aproximadamente R$ 1,84 milhão na conversão mencionada. O dinheiro será repartido entre as pessoas envolvidas na conquista.
Considerando apenas as 14 atletas do elenco, cada jogadora receberia perto de R$ 100 mil. A premiação, portanto, representa mais um marco para uma seleção que acaba de alcançar a principal competição esportiva de sua história.
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Tailândia já está garantida em Los Angeles
Com o título continental, a Tailândia se tornou a terceira seleção feminina de vôlei confirmada nos Jogos de 2028. Os Estados Unidos têm vaga assegurada por serem o país-sede, enquanto o Canadá também já havia garantido a classificação pelo torneio da América do Norte e Central.
As demais vagas serão definidas por meio dos campeonatos continentais, da Copa do Mundo de 2027 e do ranking mundial após a VNL de 2028.
Seleções já classificadas para Los Angeles 2028
- Estados Unidos- país-sede
- Canadá- campeão do torneio da América do Norte e Central
- Tailândia- campeã asiática
- Campeão sul-americano
- Campeão africano
- Campeão europeu
- Três melhores da Copa do Mundo de 2027, descontando as seleções já classificadas
- Três melhores do ranking mundial após a VNL de 2028, descontando as equipes já garantidas
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