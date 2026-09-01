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Vôlei: Tailândia ganha prêmio milionário após vaga olímpica inédita em LA 2028

Seleção feminina fez história ao conquistar pela primeira vez uma vaga olímpica no vôlei feminino

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 14:17
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Tailândia comemorando o título do Campeonato Asiático de Vôlei (foto: Reprodução do Instagram da Federação Tailandesa de Vôlei)
Tailândia comemorando o título do Campeonato Asiático de Vôlei (foto: Reprodução do Instagram da Federação Tailandesa de Vôlei)

A Tailândia vive um momento histórico no vôlei feminino. A seleção conquistou pela primeira vez a classificação para uma edição dos Jogos Olímpicos e, como recompensa pelo feito, deverá receber uma premiação de 11,76 milhões de baht, cerca de R$ 1,84 milhão.

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A classificação veio no domingo (30), durante a decisão do Campeonato Asiático. Diante da China, uma das principais forças do continente, as tailandesas venceram por 3 sets a 2 e ficaram com o título. Antes disso, a equipe já havia superado o Japão na semifinal. O resultado garantiu à Tailândia uma vaga direta na disputa do vôlei feminino dos Jogos de Los Angeles, em 2028. A competição será realizada nos Estados Unidos entre 14 e 30 de julho daquele ano.

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Premiação será distribuída entre as integrantes da seleção

De acordo com informações divulgadas pela imprensa tailandesa, o valor está previsto nas normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Esportivo do país. Após a classificação olímpica, autoridades locais passaram a trabalhar para viabilizar o pagamento da recompensa à equipe. A quantia total prevista é de 11,76 milhões de baht, equivalente a aproximadamente R$ 1,84 milhão na conversão mencionada. O dinheiro será repartido entre as pessoas envolvidas na conquista.

Considerando apenas as 14 atletas do elenco, cada jogadora receberia perto de R$ 100 mil. A premiação, portanto, representa mais um marco para uma seleção que acaba de alcançar a principal competição esportiva de sua história.

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Tailândia se classifica para LA 2028
Tailândia se classifica para LA 2028 (Foto: Volleyball World)

Tailândia já está garantida em Los Angeles

Com o título continental, a Tailândia se tornou a terceira seleção feminina de vôlei confirmada nos Jogos de 2028. Os Estados Unidos têm vaga assegurada por serem o país-sede, enquanto o Canadá também já havia garantido a classificação pelo torneio da América do Norte e Central.

As demais vagas serão definidas por meio dos campeonatos continentais, da Copa do Mundo de 2027 e do ranking mundial após a VNL de 2028.

Seleções já classificadas para Los Angeles 2028

  • Estados Unidos- país-sede
  • Canadá- campeão do torneio da América do Norte e Central
  • Tailândia- campeã asiática
  • Campeão sul-americano
  • Campeão africano
  • Campeão europeu
  • Três melhores da Copa do Mundo de 2027, descontando as seleções já classificadas
  • Três melhores do ranking mundial após a VNL de 2028, descontando as equipes já garantidas

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