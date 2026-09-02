Seleção Brasileira mira vaga na Copa do Mundo de Vôlei

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá o Campeonato Sul-Americano como principal caminho para garantir uma vaga na primeira Copa do Mundo Feminina de Vôlei. O torneio continental será realizado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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O Brasil está entre as 12 seleções que disputarão a competição. Além das brasileiras, estarão em quadra Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela, além de outras equipes sul-americanas. As três melhores colocadas no Campeonato Sul-Americano conquistarão vagas para a Copa do Mundo de 2027.

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Copa do Mundo já tem seis seleções classificadas

Enquanto a Seleção Brasileira ainda busca a vaga, seis países já garantiram presença na primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Vôlei. A classificação mais recente foi conquistada por Porto Rico. A equipe derrotou o México por 3 sets a 2 e ficou com a quinta posição no Campeonato Continental da NORCECA.

Estados Unidos e Canadá estão classificados por serem os países-sede. A Itália, atual campeã mundial, também tem vaga assegurada. Cuba e República Dominicana completam a lista de seleções já garantidas.

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Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL (Foto: Volleyball World)

Seleção brasileira também mira Los Angeles 2028

Além da classificação para a Copa do Mundo, o Campeonato Sul-Americano terá outro objetivo importante para o Brasil. A seleção que conquistar o título continental garantirá uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Por isso, a competição no Maracanãzinho terá peso duplo para as brasileiras.

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Primeira Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina de Vôlei de 2027 será disputada por 32 seleções. A competição ainda não tem data e sede definidas e também terá impacto no processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Com seis equipes já confirmadas, o torneio aguarda a definição das demais vagas pelos campeonatos continentais e pelos critérios estabelecidos para a primeira edição da competição.

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