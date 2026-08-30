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Brasil perde para Itália antes do Pré-Olímpico de vôlei

Seleção de Bernardinho ganhou o primeiro set, mas sofreu com erros de ataque

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 23:41
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Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL; no centro, Fernando Cachopa aparece com um semblante sério
Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL (Foto: Volleyball World)

A Seleção Masculina de Vôlei perdeu para a Itália por 3 sets a 1 (21/25, 25/20, 25/18 e 25/20), neste domingo (30), pela FIPAV Men Cup, em em Messina (ITA). A equipe comandada por Bernardinho venceu a primeira parcial, mas sofreu com erros no ataque e na recepção e permitiu a virada dos donos da casa.

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A competição serve como preparação para o Pré-Olímpico de vôlei masculino, que será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 20 de setembro. O Brasil havia estreado no torneio com vitória por 3 sets a 0 sobre a Alemanha e encerra sua participação nesta segunda-feira (31), contra Cuba.

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Brasil começa melhor, mas Itália reage

O primeiro set teve equilíbrio até a metade da parcial. A Itália chegou a abrir 7 a 5, mas o Brasil voltou a crescer com a participação de Lucarelli e conseguiu igualar o marcador. Depois de novo empate em 14 a 14, a equipe de Bernardinho assumiu a liderança e abriu caminho para a vitória. Um ace de Bryan colocou o Brasil no set point, e Judson fechou a parcial em 25 a 21.

A segunda parcial marcou a reação italiana. Os donos da casa abriram 8 a 5 e passaram a explorar os erros brasileiros, principalmente no ataque e na recepção. O Brasil ainda tentou reagir no fim do set, mas a Itália manteve o controle e empatou o jogo após ace de Giovanni Sanguinetti, com vitória por 25 a 20.

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No terceiro set, a Itália voltou a começar forte. Logo nos primeiros pontos, os italianos bloquearam Darlan e abriram vantagem de 7 a 3, obrigando Bernardinho a pedir tempo. A equipe brasileira não conseguiu diminuir a diferença de forma consistente, mesmo com a entrada de Lukas Bergmann, e os donos da casa venceram a parcial por 25 a 18 e viraram a partida.

Precisando vencer a quarta parcial para levar o jogo ao tie-break, o Brasil voltou a cometer erros logo no início, com falhas de saque e ataque. A Itália aproveitou o momento para manter uma vantagem de três ou quatro pontos ao longo do set e controlou a partida até o fim. Com Kamil Rychlicki, os italianos chegaram ao match point em 24 a 20. Na sequência, um toque na rede da equipe brasileira encerrou a partida e confirmou a vitória da Itália por 3 sets a 1.

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De olhos fechados e com dentes à mostra, Lucarelli reage em jogo do Brasil pela VNL 2026 brasil itália vôlei
De olhos fechados e com dentes à mostra, Lucarelli reage em jogo do Brasil pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Próximos compromissos

O Brasil volta à quadra nesta segunda-feira (31) para enfrentar Cuba, às 15h, no encerramento da FIPAV Men Cup. Depois da competição na Itália, a seleção seguirá para Paris, onde fará dois amistosos contra a França antes do Pré-Olímpico no Rio de Janeiro.

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