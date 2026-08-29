Destaque do Brasil, Lucas Abreu é eleito o melhor central do Mundial sub-17 Atleta de 16 anos celebrou a presença da família no torneio no Catar

O destaque da campanha do Brasil, terceiro colocado no Mundial sub-17 de vôlei masculino, tem nome e sobrenome: Lucas Abreu. O atleta de 16 anos, que atua no São Caetano, foi eleito o melhor central da competição, disputada em Doha, no Catar.



➡️ FIVB 'alfineta' campeão olímpico por críticas à Seleção Brasileira sub-17

➡️ Macris e Natinha desfalcam Seleção Brasileira no Sul-Americano

➡️ Zé Roberto Guimarães terá que fazer três cortes na Seleção Brasileira

- É uma grande honra representar o meu país. Vestir essa camisa traz muita responsabilidade e significa para mim que dei o melhor possível em cada ponto. Realmente espero que, em poucos anos, quando olhar para trás, vou perceber o quanto a experiência nesse torneio me fez crescer. E não apenas como atleta, mas também como pessoa fora da quadra - contou o atleta brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

As conquistas em Doha foram ainda mais especiais para Lucas por contar com a presença dos pais e da irmã. Com 29 pontos, o brasileiro também foi eleito o melhor bloqueador do Mundial.



- Sempre vou lembrar desse momento, porque raramente vejo minha família toda reunida e ter meus pais e irmã juntos, em um país diferente, é a realização de um sonho. Sinto-me honrado com a presença deles aqui. Eles significam muito para mim. É um apoio maravilhoso tê-los perto. Eles sempre me apoiam e acredito que isso faça uma grande diferença na minha vida e carreira - contou o destaque do Brasil.

No Mundial, Lucas brilhou, principalmente, nas partidas contra o México e Polônia. Contra o primeiro, o atleta de 16 anos fez 17 pontos, incluindo sete de bloqueio e dois aces. Diante da seleção europeia, foram 15 pontos, com destaque para sete de bloqueio na vitória por 3 sets a 2.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.