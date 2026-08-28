Macris e Natinha desfalcam Seleção Brasileira no Sul-Americano Dispensa das jogadoras foi comunicada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV)

Após anunciar a convocação de mais três jogadoras para a Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) comunicou a dispensa da levantadora Macris e da líbero Natinha. Com isso, as jogadoras desfalcam o time de José Roberto Guimarães na disputa do Campeonato Sul-Americano, que acontece entre 8 e 13 de setembro e vale vaga em Los Angeles 2028.

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Sem divulgar os motivos, a entidade confirmou as dispensas das atletas do Praia Clube por meio de uma nota oficial. Confira:

"A Confederação Brasileira de Voleibol, pelo presente, comunica a dispensa das atletas abaixo relacionadas, dos treinamentos da Seleção Brasileira Adulta Feminina:

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Macris Fernanda Silva Carneiro - Federação Mineira de Voleibol

Natalia Pereira de Araujo - Federação Mineira de Voleibol

Antecipamos agradecimentos por sua cooperação no sentido de enviar esse documento ao respectivo clube."

Nota oficial da CBV comunica as dispensas de Natinha e Macris da Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Reprodução)

Também nesta sexta-feira (28), a CBV anunciou três novos nomes convocados para a Seleção Brasileira feminina: a levantadora Vivian, a ponteira Karina e a oposta Sabrina. Agora, sem Macris e Natinha, 17 jogadoras treinam em Saquarema, visando ao Sul-Americano. Antes do início do torneio, três precisarão ser cortadas, já que cada seleção pode inscrever apenas 14 atletas.

Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Kisy

Tainara

Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

Karina

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Técnico: José Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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