Macris e Natinha desfalcam Seleção Brasileira no Sul-Americano
Dispensa das jogadoras foi comunicada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV)
Após anunciar a convocação de mais três jogadoras para a Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) comunicou a dispensa da levantadora Macris e da líbero Natinha. Com isso, as jogadoras desfalcam o time de José Roberto Guimarães na disputa do Campeonato Sul-Americano, que acontece entre 8 e 13 de setembro e vale vaga em Los Angeles 2028.
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Sem divulgar os motivos, a entidade confirmou as dispensas das atletas do Praia Clube por meio de uma nota oficial. Confira:
"A Confederação Brasileira de Voleibol, pelo presente, comunica a dispensa das atletas abaixo relacionadas, dos treinamentos da Seleção Brasileira Adulta Feminina:
Macris Fernanda Silva Carneiro - Federação Mineira de Voleibol
Natalia Pereira de Araujo - Federação Mineira de Voleibol
Antecipamos agradecimentos por sua cooperação no sentido de enviar esse documento ao respectivo clube."
Também nesta sexta-feira (28), a CBV anunciou três novos nomes convocados para a Seleção Brasileira feminina: a levantadora Vivian, a ponteira Karina e a oposta Sabrina. Agora, sem Macris e Natinha, 17 jogadoras treinam em Saquarema, visando ao Sul-Americano. Antes do início do torneio, três precisarão ser cortadas, já que cada seleção pode inscrever apenas 14 atletas.
Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
- Sabrina
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
- Karina
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
Técnico: José Roberto Guimarães
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato
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