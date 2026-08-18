Rosamaria revela conversa com Gabi Guimarães sobre direitos LGBTQIA+ Jogadoras se pronunciaram sobre novas diretrizes da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para as competições nacionais

Em meio à repercussão das novas diretrizes da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que bane a participação de atletas trans em competições femininas, Rosamaria foi mais uma jogadora a se pronunciar. Nesta terça-feira (18), nas redes sociais, a atleta compartilhou a publicação de Gabi Guimarães sobre o caso e, na sequência, em um texto, revelou uma conversa com a capitã da Seleção Brasileira sobre direitos LGBTQIA+.

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No post, por meio da ferramenta stories do Instagram, Rosamaria comentou que, "passada uma situação particular no final de semana", iria falar sobre os assuntos abordados na publicação de Gabi Guimarães, que, segundo ela, traduzem uma conversa que teve com a capitã na semana anterior. Em seu pronunciamento, Rosamaria ressaltou a necessidade de tornar o esporte um lugar seguro para pessoas LGBTQIA+ e cobrou que haja debate para que se chegue a esse fim. Confira:

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"Coincidentemente, semana passada eu e Gabi tivemos uma conversa bem interessante sobre muitas coisas que vêm acontecendo no nosso meio. Acho que ela traduziu muito bem nesse texto a ideia que trocamos. De qual maneira vamos poder garantir que todas as mulheres, cis e trans, tenham os seus direitos respeitados e preservados em qualquer ambiente? Seja ele amoroso, familiar, profissional, esportivo? Não podemos, toda vez que avançarmos uma casa, retroceder outras duas na luta pelos direitos LGBTQIA+. Permitir que seja levantada a bandeira quando é conveniente e abaixada quando o assunto fica complexo. É nossa obrigação como sociedade encontrar os meios que garantam esses direitos e tornem o esporte um espaço efetivamente inclusivo. Certamente, negar o acesso de um atleta profissional ao seu trabalho da noite para o dia vai de encontro a essa responsabilidade coletiva. Esse é um assunto que deve ser debatido, conversado. A gente precisa ouvir, aprender. Nenhum de nós nasceu sabendo de tudo; o mais importante é estarmos abertos a evoluir e abrir a nossa mente dia após dia. Acima de tudo, QUERER ser melhor para a gente e para o outro, aprendendo de qual maneira vamos transformar o nosso mundo em um lugar inclusivo e igualitário."

Rosamaria revela conversa com Gabi Guimarães sobre direitos LGBTQIA+ (Fotos: Reprodução/Instagram)

Gabi Guimarães sai em defesa de Tifanny após novas diretrizes da CBV

Uma das vozes mais poderosas do vôlei nacional e internacional, Gabi Guimarães, mais uma vez, prestou apoio a Tifanny, única jogadora transgênero em ação na elite da modalidade no Brasil. Após compartilhar, nos stories, uma foto da atleta do Osasco dizendo estar ao lado dela, a capitã da Seleção Brasileira fez um longo desabafo, na noite deste domingo (16), nas redes sociais. Na sexta-feira (14), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou novas diretrizes quanto à elegibilidade de jogadoras para as competições, ficando restritas a "atletas do sexo biológico feminino", excluindo a camisa 9 do Osasco de torneios como a Superliga.

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