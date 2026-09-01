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Técnico de vôlei disputará quinta Olimpíada por país diferente

Giovanni Guidetti está garantido em Los Angeles 2028 com a seleção feminina do Canadá

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 15:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Giovanni Guidetti, técnico do vôlei feminino do Canadá, gesticula em partida da seleção
Giovanni Guidetti no comando da seleção de vôlei feminino do Canadá (Foto: Reprodução)

No último sábado (29), o Canadá comemorou a classificação olímpica pela primeira vez depois de Atlanta 1996 no vôlei feminino. No comando da equipe, está Giovanni Guidetti, o técnico de 53 anos que disputará a sua quinta edição de Olimpíadas por um quinto país diferente.

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O italiano iniciou sua participação em Olimpíadas justamente na seleção feminina da Itália, quando era auxiliar do técnico Angelo Frigoni, em Sydney 2000. Já como treinador principal, a estreia veio na Rio 2026, mas, dessa vez, no comando da Holanda, quando levou a equipe ao quarto lugar, a melhor posição da história do país.

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Em Tóquio 2020, Guidetti mudou de ares. Ele atuou como técnico da seleção da Turquia, que terminou na quinta posição. Em Paris 2024, o italiano liderou a Sérvia, levando o time ao sétimo lugar naquela edição de Jogos. Em Los Angeles 2028, caso ainda seja treinado do Canadá, Guidetti acumulará sua quinta Olimpíada no quinto país diferente.

Seleção feminina de vôlei do Canadá segura placa com &quot;passagem&quot; para as Olimpíadas de Los Angeles 2028
Canadá está classificado para Los Angeles 2028 no vôlei feminino (Foto: Reprodução/Norceca)

Em número de participações olímpicas, o técnico perde apenas para os brasileiros José Roberto Guimarães e Bernardo Rezende. O atual treinador da Seleção feminina acumula nove edições de Olimpíadas, incluindo uma como jogador (Montreal 1996). Já Bernardinho esteve presente em oito anos, contando como atleta em Moscou 1980 e Los Angeles 1984, e como auxiliar em Seul 1988.

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Países já classificados para Los Angeles 2028 no vôlei feminino

  • Estados Unidos - país-sede
  • Canadá - campeão do torneio da Norceca
  • Tailândia - campeã asiática

➡️ Canadá é a segunda seleção de vôlei classificada para Los Angeles 2028

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