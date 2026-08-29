Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Seleção Brasileira bate Argentina e é bronze no Mundial de vôlei masculino sub-17

Time comandado por Marcelo Zenni perdeu o primeiro set, mas virou a partida

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 10:02
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Seleção Brasileira masculina sub-17 comemora ponto sobre a Argentina na disputa pelo bronze do Mundial
Seleção Brasileira vence Argentina e é bronze no Mundial sub-17 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira é a terceira melhor do mundo na categoria sub-17 masculina. Neste sábado (29), em Doha, no Catar, a equipe comandada por Marcelo Zenni venceu a Argentina por 3 sets a 1, de virada, e garantiu o bronze do Mundial da categoria. As parciais da partida terminaram em 21/25, 25/17, 25/18 e 25/13.

➡️ Macris e Natinha desfalcam Seleção Brasileira no Sul-Americano

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Lorenzo foi quem mais brilhou no confronto pelo lado verde-amarelo. O ponteiro anotou 19 pontos, entre 18 de ataque e 1 de saque. Atrás dele, veio o central Lucas Abreu, com 12 bolas no chão. Já na quadra dos "hermanos", o maior pontuador foi Bianchi, pela entrada de rede. O ponteiro e capitão somou 19 acertos.

continua após a publicidade

Esta é a segunda edição de um Mundial da categoria sub-17. Na primeira, em 2024, a Seleção masculina terminou apenas na 8ª posição. Neste ano, o time melhorou o desempenho e termina a campanha com o bronze e apenas uma derrota, justamente na semifinal, para a França.

Jogadores da Seleção Brasileira masculina sub-17 comemoram ponto sobre a Argentina na disputa pelo bronze do Mundial
Seleção Brasileira sub-17 comemora ponto sobre a Argentina na disputa pelo bronze do Mundial (Foto: Volleyball World)

Confira a campanha do Brasil no Mundial de vôlei masculino sub-17

FASE DE GRUPOS

  1. Brasil 3 x 0 México (25/16, 25/16 e 25/19)
  2. Brasil 3 x 2 Polônia (25/12, 23/25, 25/17, 23/25 e 16/14)
  3. Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/15 e 25/21)

OITAVAS DE FINAL

  • Brasil 3 x 0 Índia (25/17, 25/13, 25/14)

QUARTAS DE FINAL

  • Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/13 e 25/14)

SEMIFINAL

  • Brasil 1 x 3 França (23/25, 25/19, 25/21 e 25/21)

DISPUTA PELO BRONZE

  • Brasil 3 x 1 Argentina (21/25, 25/17, 25/18 e 25/13)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Zé Roberto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Vôlei

Zé Roberto Guimarães terá que fazer três cortes na Seleção Brasileira

Há 1 minuto
Macris e Natinha

Vôlei

Macris e Natinha desfalcam Seleção Brasileira no Sul-Americano

Há 16 horas
O Minas encerrou a temporada com o vice-campeonato da Superliga Feminina de Vôlei

Vôlei

Minas defende título do Campeonato Mineiro de vôlei; veja tabela

Há 17 horas
Seleção Brasileira B na Copa Sul-Americana de vôlei feminino

Vôlei

Sul-Americano de vôlei: Seleção Brasileira tem mais três convocadas para treinos

Há 18 horas
Rosamaria pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Volleyball World)

Vôlei

Rosamaria revela 'talento secreto' antes do Sul-Americano

Há 23 horas
Brasil atropelou a Venezuela e está nas semifinais (Foto: Divulgação/FIVB)

Vôlei

Seleção feminina acompanha derrota do Brasil Sub-17 antes do Sul-Americano

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogadoras do time ideal da Norceca de vôlei posam para foto em quadra com os troféus individuais

Simone Lee, do Sesc Flamengo, entra em seleção de torneio continental

Evandro e Arthur Lanci se cumprimentam em comemoração de ponto no Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana

Tabela do Sul-Americano de vôlei de praia: datas e horários

Brasil vence Venezuela por 3 sets a 0 no Mundial Sub-17 (Foto: Volleyball World/Divulgação)

Brasil bate Venezuela e encara França na semi do Mundial Sub-17

Julia Kudiess sorri para a câmera, sentada e usando um casaco

Julia Kudiess avança na recuperação após lesão no joelho

Samuel Fuchs, sentado em mesa e de braços cruzados, posa para foto na quadra principal do Minas Tênis Clube

Ex-Seleção de vôlei supera trauma de lesão e ajuda atletas no pós-carreira

Itália e Alemanha disputaram set de 130 pontos durante partida amistosa

Vôlei: Alemanha e Itália fazem set de 130 pontos em amistoso

seleção brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026

Após queda na Liga das Nações, 'Esporte Espetacular' debate o futuro do vôlei

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Definida a tabela do Sul-Americano de vôlei masculino; veja datas e horários

Isabelle Gaak e Gabi Guimarães posam com medalha em pódio do Conegliano, clube de vôlei da Itália

Parceira de Gabi Guimarães marca 52 pontos e quebra recorde

Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília

Bernardinho ganha surpresa após vitória da Seleção Brasileira em amistoso

Jogadores do Suzano se abraçam na estreia do Campeonato Paulista

Time da Superliga fará amistoso contra seleção destaque da VNL

Rebecca, de costas, cumprimenta Carol Solberg, de frente, após a dupla marcar ponto em jogo da etapa de Montreal do Circuito Mundial de vôlei de praia

Vôlei de praia: Carol Solberg e Rebecca são bicampeãs do Circuito Mundial

A levantadora mexicana Karen Rivera saca durante partida cobtra Trinidad e Tobago, válida pelo Campeonato Continental da NORCECA

Vôlei: México vence set por 25 a 0 em torneio continental