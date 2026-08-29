Seleção Brasileira bate Argentina e é bronze no Mundial de vôlei masculino sub-17
Time comandado por Marcelo Zenni perdeu o primeiro set, mas virou a partida
A Seleção Brasileira é a terceira melhor do mundo na categoria sub-17 masculina. Neste sábado (29), em Doha, no Catar, a equipe comandada por Marcelo Zenni venceu a Argentina por 3 sets a 1, de virada, e garantiu o bronze do Mundial da categoria. As parciais da partida terminaram em 21/25, 25/17, 25/18 e 25/13.
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Lorenzo foi quem mais brilhou no confronto pelo lado verde-amarelo. O ponteiro anotou 19 pontos, entre 18 de ataque e 1 de saque. Atrás dele, veio o central Lucas Abreu, com 12 bolas no chão. Já na quadra dos "hermanos", o maior pontuador foi Bianchi, pela entrada de rede. O ponteiro e capitão somou 19 acertos.
Esta é a segunda edição de um Mundial da categoria sub-17. Na primeira, em 2024, a Seleção masculina terminou apenas na 8ª posição. Neste ano, o time melhorou o desempenho e termina a campanha com o bronze e apenas uma derrota, justamente na semifinal, para a França.
Confira a campanha do Brasil no Mundial de vôlei masculino sub-17
FASE DE GRUPOS
- Brasil 3 x 0 México (25/16, 25/16 e 25/19)
- Brasil 3 x 2 Polônia (25/12, 23/25, 25/17, 23/25 e 16/14)
- Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/15 e 25/21)
OITAVAS DE FINAL
- Brasil 3 x 0 Índia (25/17, 25/13, 25/14)
QUARTAS DE FINAL
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/13 e 25/14)
SEMIFINAL
- Brasil 1 x 3 França (23/25, 25/19, 25/21 e 25/21)
DISPUTA PELO BRONZE
- Brasil 3 x 1 Argentina (21/25, 25/17, 25/18 e 25/13)
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