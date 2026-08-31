Brasil encara Cuba em amistoso antes do Sul-Americano
Seleção brasileira fecha participação na FIPAV Cup nesta segunda-feira (31), na Itália, antes do torneio continental
Brasil e Cuba entram em quadra nesta segunda-feira (31) para encerrar a participação na FIPAV Cup Men Elite, torneio amistoso realizado em Messina, na Itália. O confronto está marcado para as 15h (de Brasília), no PalaRescifina.
A equipe brasileira, comandada por Bernardinho, chega ao duelo com uma vitória e uma derrota na competição. Na estreia, o Brasil superou a Alemanha, mas acabou derrotado pela Itália na rodada seguinte. Do outro lado, Cuba mantém 100% de aproveitamento. A seleção caribenha venceu Alemanha e Itália e chega ao confronto como a única equipe invicta do torneio.
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Histórico recente preocupa o Brasil
O duelo entre brasileiros e cubanos carrega uma longa rivalidade no vôlei masculino. Nos últimos anos, porém, Cuba levou vantagem nos principais encontros entre as equipes.
Os cubanos derrotaram o Brasil nas edições de 2023, 2024 e 2025 da Liga das Nações (VNL). A seleção brasileira conseguiu vencer apenas uma vez nesse período, no Pré-Olímpico de 2023, disputado antes dos Jogos de Paris.
O último confronto entre as seleções principais ocorreu em junho de 2025, durante a VNL, no Maracanãzinho. Cuba abriu 2 sets a 0, o Brasil reagiu e levou a partida ao tie-break, mas os visitantes conseguiram fechar o jogo em 3 sets a 2.
As duas equipes também chegam à FIPAV Cup buscando recuperar o ritmo após uma VNL 2026 abaixo das expectativas. O Brasil terminou a competição com sete vitórias e cinco derrotas e não avançou à fase final. Cuba, por sua vez, encerrou sua participação na 17ª posição, com três triunfos em 12 partidas.
FIPAV Cup serve de preparação para o Sul-Americano
A competição na Itália integra o planejamento da Seleção Brasileira para o Campeonato Sul-Americano masculino. O torneio continental será realizado entre os dias 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
A edição de 2026 terá uma importância especial para as equipes participantes. O campeão do Sul-Americano garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, tornando o torneio uma espécie de Pré-Olímpico continental.
Após o encerramento da FIPAV Cup, a delegação brasileira seguirá para Paris. Na França, o time de Bernardinho fará dois amistosos contra a seleção local antes de retornar ao Brasil para concluir a preparação para o Sul-Americano.
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