Brasil conhece adversários nos Sul-Americanos feminino e masculino de vôlei Em casa, Seleções comandadas por Zé Roberto e Bernardinho disputam vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028

As primeiras vagas do vôlei nos Jogos Olímpicos estarão em jogo no Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em casa, as seleções feminina e masculina do Brasil terão cinco adversários pela frente cada na disputa pelo título. O campeão continental garante classificação antecipada para Los Angeles 2028.

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A competição será disputada em turno único, com todas as equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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A Seleção Brasileira feminina será a primeira a entrar em quadra na busca pela vaga olímpica e pelo 24º título sul-americano. Entre 8 e 13 de setembro, as comandadas de José Roberto Guimarães encaram Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.

Em seguida, é a vez da Seleção Brasileira masculina lutar para garantir o próprio espaço nas Olimpíadas. Entre 15 e 20 de setembro, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela medirão forças com a equipe treinada por Bernardinho, que mira a 34º conquista continental.

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Até a última edição, em 2023, o Sul-Americano de vôlei não concedia vaga nos Jogos Olímpicos. Com a mudança, o campeonato ganha ainda mais importância para o Brasil, que domina a modalidade no cenário continental e chega como favorito para obter a classificação.

A maior ameaça à Seleção Brasileira em ambos os naipes é a Argentina. No masculino, os hermanos defendem o título sul-americano depois de quebrar uma sequência de 28 ouros consecutivos do Brasil na competição.

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A tabela de jogos será divulgada em breve pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (Voleysur). Os ingressos para as partidas estão à venda no site Bilheteria Digital.

Jogadores do Brasil comemoram ponto em jogo contra a França na Liga das Nações de Vôlei 2026 (Foto: Volleyball World)

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Veja as convocações do Brasil para o Sul-Americano de vôlei*

Seleção feminina

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

PONTEIRAS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Natinha

Técnico: José Roberto Guimarães

Seleção masculina

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Adriano

Lucarelli

Honorato

Arthur Bento

Lukas Bergmann

Douglas Souza

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

Técnico: Bernardo Rezende

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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