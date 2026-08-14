Brasil conhece adversários nos Sul-Americanos feminino e masculino de vôlei
Em casa, Seleções comandadas por Zé Roberto e Bernardinho disputam vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028
As primeiras vagas do vôlei nos Jogos Olímpicos estarão em jogo no Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em casa, as seleções feminina e masculina do Brasil terão cinco adversários pela frente cada na disputa pelo título. O campeão continental garante classificação antecipada para Los Angeles 2028.
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A competição será disputada em turno único, com todas as equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
A Seleção Brasileira feminina será a primeira a entrar em quadra na busca pela vaga olímpica e pelo 24º título sul-americano. Entre 8 e 13 de setembro, as comandadas de José Roberto Guimarães encaram Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.
Em seguida, é a vez da Seleção Brasileira masculina lutar para garantir o próprio espaço nas Olimpíadas. Entre 15 e 20 de setembro, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela medirão forças com a equipe treinada por Bernardinho, que mira a 34º conquista continental.
Até a última edição, em 2023, o Sul-Americano de vôlei não concedia vaga nos Jogos Olímpicos. Com a mudança, o campeonato ganha ainda mais importância para o Brasil, que domina a modalidade no cenário continental e chega como favorito para obter a classificação.
A maior ameaça à Seleção Brasileira em ambos os naipes é a Argentina. No masculino, os hermanos defendem o título sul-americano depois de quebrar uma sequência de 28 ouros consecutivos do Brasil na competição.
A tabela de jogos será divulgada em breve pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (Voleysur). Os ingressos para as partidas estão à venda no site Bilheteria Digital.
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Veja as convocações do Brasil para o Sul-Americano de vôlei*
Seleção feminina
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
PONTEIRAS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
- Natinha
Técnico: José Roberto Guimarães
Seleção masculina
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Adriano
- Lucarelli
- Honorato
- Arthur Bento
- Lukas Bergmann
- Douglas Souza
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
Técnico: Bernardo Rezende
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato
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