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Brasil conhece adversários nos Sul-Americanos feminino e masculino de vôlei

Em casa, Seleções comandadas por Zé Roberto e Bernardinho disputam vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 20:38
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De frente de camisa azul, Rosamaria e Roberta vibram em ponto do Brasil contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026
De frente, Rosamaria e Roberta comemoram ponto do Brasil contra o Japão nas quartas da VNL (Foto: Volleyball World)

As primeiras vagas do vôlei nos Jogos Olímpicos estarão em jogo no Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em casa, as seleções feminina e masculina do Brasil terão cinco adversários pela frente cada na disputa pelo título. O campeão continental garante classificação antecipada para Los Angeles 2028.

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A competição será disputada em turno único, com todas as equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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A Seleção Brasileira feminina será a primeira a entrar em quadra na busca pela vaga olímpica e pelo 24º título sul-americano. Entre 8 e 13 de setembro, as comandadas de José Roberto Guimarães encaram Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.

Em seguida, é a vez da Seleção Brasileira masculina lutar para garantir o próprio espaço nas Olimpíadas. Entre 15 e 20 de setembro, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela medirão forças com a equipe treinada por Bernardinho, que mira a 34º conquista continental.

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Até a última edição, em 2023, o Sul-Americano de vôlei não concedia vaga nos Jogos Olímpicos. Com a mudança, o campeonato ganha ainda mais importância para o Brasil, que domina a modalidade no cenário continental e chega como favorito para obter a classificação.

A maior ameaça à Seleção Brasileira em ambos os naipes é a Argentina. No masculino, os hermanos defendem o título sul-americano depois de quebrar uma sequência de 28 ouros consecutivos do Brasil na competição.

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A tabela de jogos será divulgada em breve pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (Voleysur). Os ingressos para as partidas estão à venda no site Bilheteria Digital.

Maique, de preto, grita e comemora com Lucarelli e Cachopa, de amarelo, um ponto do Brasil em jogo contra a França pela VNL 2026
Jogadores do Brasil comemoram ponto em jogo contra a França na Liga das Nações de Vôlei 2026 (Foto: Volleyball World)

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Veja as convocações do Brasil para o Sul-Americano de vôlei*

Seleção feminina

LEVANTADORAS

  • Macris
  • Roberta

OPOSTAS

  • Kisy
  • Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

PONTEIRAS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle
  • Natinha

Técnico: José Roberto Guimarães

Seleção masculina

LEVANTADORES

  • Fernando Cachopa
  • Matheus Brasília

OPOSTOS

  • Darlan
  • Bryan

PONTEIROS

  • Adriano
  • Lucarelli
  • Honorato
  • Arthur Bento
  • Lukas Bergmann
  • Douglas Souza

CENTRAIS

  • Flávio
  • Judson
  • Matheus Pinta
  • Barreto

LÍBEROS

  • Maique
  • Douglas Pureza

Técnico: Bernardo Rezende

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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