Na Itália, Seleção de vôlei perde mais uma antes do Sul-Americano Duelo contra Cuba foi válido pela terceira rodada da Copa FIPAV, torneio amistoso

Nesta segunda-feira (31), a Seleção Brasileira masculina de vôlei foi derrotada por Cuba em jogo válido pela terceira e última rodada da Copa FIPAV. Em Messina, na Sicília (Itália), a partida terminou em 3 sets a 1, nas parciais 19/25, 25/21, 25/23 e 25/28. Para o Brasil, o torneio serviu como preparatório para a disputa do Sul-Americano, que vale vaga olímpica antecipada ao time campeão.

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Assim como aconteceu contra a Itália neste domingo (30), a equipe começou em boa forma, mas acumulou erros e não conseguiu sustentar o bom ritmo. Bernardinho entrou em quadra com a seguinte escalação: Cachopa (levantador), Bryan (oposto), Lukas Bergamnn e Lucarelli (ponteiros), Judson e Pinta (centrais) e Maique (líbero).

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Bryan foi o maior pontuador do duelo, com 21 acertos. Destes, 18 foram de ataque (67% de aproveitamento) e três de saque. Atrás dele, veio Lucarelli, com 12. Pelo lado cubano, quem desempenhou melhor foi o ponteiro Lopez, com 17 pontos.

A Seleção termina a campanha na Copa FIPAV com apenas uma vitória em três jogos. Na estreia, venceu a Alemanha por 3 sets a 0. Depois, o time de Bernardinho amargou duas derrotas consecutivas — ambas de virada e por 3 sets a 1 — para a Itália e para Cuba.

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Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico em jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

Seleção segue o calendário de preparação para o Sul-Americano

A competição na Itália integra o planejamento da Seleção Brasileira para o Campeonato Sul-Americano masculino. O torneio continental será realizado entre os dias 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O campeão garante uma vaga direta nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, tornando o torneio uma espécie de Pré-Olímpico.

Após o encerramento da Copa FIPAV, a delegação brasileira seguirá para Paris. Na França, o time de Bernardinho fará dois amistosos contra a seleção local antes de retornar ao Brasil para concluir a preparação para o Sul-Americano.

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