Canadá é a segunda seleção de vôlei classificada para Los Angeles 2028 Equipe se junta aos Estados Unidos e volta aos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde Atlanta 1996

A noite deste sábado (29) foi de comemorações em solo canadense. O país se tornou o segundo a garantir vaga no vôlei feminino para as Olimpíadas de Los Angeles 2028, voltando à competição pela primeira vez desde Atlanta 1996. O Canadá, que se junta ao país-sede, Estados Unidos, garantiu seu espaço após vencer a anfitriã República Dominicana por 3 sets a 1 (25/15, 20/25, 25/23, 25/14) na final do pré-olímpico continental da Norceca.

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À exceção dos Estados Unidos, já classificados para Los Angeles 2028 por serem país-sede, as quatro melhores seleções entre as oito que participaram da Norceca tiveram direito a buscar a vaga olímpica no pré-olímpico do continente. Cuba e Porto Rico caíram na semifinal e, na decisão, o Canadá venceu a República Dominicana, em Porto Domingo, e garantiu seu nome entre os classificados para as próximas Olimpíadas no vôlei feminino.

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O feito é mais um na temporada histórica da seleção canadense feminina de vôlei na temporada 2026. A equipe chegou à fase final da VNL pela primeira vez, se sagrou campeã de forma inédita do torneio continental da Norceca e, agora, está de volta aos Jogos Olímpicos após 32 anos fora. Para fechar com chave de ouro, o time canadense chegou à oitava posição do ranking mundial, sua melhor colocação e pontuação na história.

Seleção canadense em ação na VNL feminina 2026 (Foto: Volleyball World)

Vôlei: Brasil busca vaga em LA28 em setembro

Para a Seleção Brasileira de vôlei, a primeira chance de garantir vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 será entre os dias 8 e 13 de setembro, quando acontece o Sul-Americano feminino. Já a competição do naipe masculino é protagonista dos dias 15 a 20 do mesmo mês, também no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O campeão de cada categoria garante espaço antecipado ao país nos Jogos de LA28.

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