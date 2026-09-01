Junto ao talento, a dispensa de Macris da Seleção Brasileira abriu espaço para Vivian Lima, que treina com o grupo em Saquarema (RJ) visando ao Campeonato Sul-Americano de vôlei. A jogadora do Sesc Flamengo começou a carreira no Brasília e, agora, subindo da Seleção B, é opção de José Roberto Guimarães no levantamento, ao lado de Roberta.

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Na equipe comandada por Wagão, Vivian desempenhou bem e foi "promovida" à Seleção principal, enquanto Bruninha, que chegou a viajar com o time de Zé Roberto para a VNL, foi dispensada dos treinamentos. Vivian foi reserva de Bruninha na Copa Sul-Americana, que culminou com o título do Brasil.

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Com a dispensa também de Macris, é provável que a atleta rubro-negra tenha a sua primeira oportunidade em quadra com o elenco principal. A lista para o Sul-Americano será fechada no dia 7 de setembro, véspera do início da competição, que garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 para o time campeão.

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A carreira de Vivian

Vivian, aos 26 anos, nunca atuou no voleibol do exterior, mas acumula experiências no esporte brasileiro. A levantadora, natural de Brasília, começou a carreira profissional no próprio time de sua cidade, em 2017. Logo no ano seguinte, se transferiu para o Fluminense. Depois, em 2019, passou uma temporada no Praia Clube. Na sequência, teve duas novas passagens pelo Brasília e também atuou por Barueri e Maringá.

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A jogadora se destacou no clube paranaense e, em 2025, foi contratada pelo Sesc Flamengo, por onde joga desde então. Apesar de reserva de Giovana no elenco de Bernardinho, Vivian entrou bem em algumas partidas e se mostrou peça importante da equipe rubro-negra. Uma delas foi contra o Sorocaba no primeiro turno da Superliga. O time carioca apenas deslanchou na partida quando a jogadora foi acionada no quarto set, levando o Rubro-Negro a conquistar a vitória no tie-break.

Vivian comemora ponto em jogo do Sesc RJ Flamengo na Superliga 2025/26 (Foto: Reprodução/Instagram)

Caso seja confirmada na lista de inscritas do Brasil para o Sul-Americano, Vivian terá uma oportunidade de peso na carreira. E a experiência será em um local com o qual a jogadora está acostumada, um dos ginásios em que o Sesc Flamengo manda seus duelos. O torneio continental acontece no Maracanãzinho, entre os dias 8 e 13 de setembro.

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