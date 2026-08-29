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Zé Roberto Guimarães terá que fazer três cortes na Seleção Brasileira

A lista final para o Campeonato Sul-Americano deverá ter 14 nomes

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 11:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Zé Roberto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
Zé Roberto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Os próximos dias de treinamento serão desafiadores para José Roberto Guimarães no comando da Seleção Brasileira feminina de vôlei. O treinador tem até o dia 7 de setembro, véspera do Campeonato Sul-Americano, para enviar a lista final das 14 jogadoras inscritas no torneio, que acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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Nesta sexta-feira (28), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou as convocações da levantadora Vivian, da oposta Sabrina e da ponteira Karina, mas comunicou as dispensas de Macris e Natinha. Com as movimentações, o total de 17 jogadoras treina em Saquarema em preparação para o torneio continental.

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Tendo este plantel, será missão de Zé Roberto e da comissão técnica escolher três jogadores para ficarem fora do Sul-Americano, já que a lista final para a competição deverá ter 14 nomes. O envio das inscritas deve ser feito até a véspera da competição, dia 7 de setembro.

Macris faz levantamento em jogo do Brasil na Liga das Nações 2026 (Foto: Volleyball World)
Macris faz levantamento em jogo do Brasil na Liga das Nações 2026 (Foto: Volleyball World)

Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

  • Roberta
  • Vivian

OPOSTAS

  • Kisy
  • Tainara
  • Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann
  • Karina

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle

Técnico: Zé Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato

Agenda da Seleção Brasileira no torneio continental:

Terça-feira (8/09)

  • Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

  • Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

  1. Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

  • Brasil x Chile - 13h30

Domingo (13/09)

  • Brasil x Argentina - 12h

*Horários de Brasília

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