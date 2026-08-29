Zé Roberto Guimarães terá que fazer três cortes na Seleção Brasileira
A lista final para o Campeonato Sul-Americano deverá ter 14 nomes
Os próximos dias de treinamento serão desafiadores para José Roberto Guimarães no comando da Seleção Brasileira feminina de vôlei. O treinador tem até o dia 7 de setembro, véspera do Campeonato Sul-Americano, para enviar a lista final das 14 jogadoras inscritas no torneio, que acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
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Nesta sexta-feira (28), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou as convocações da levantadora Vivian, da oposta Sabrina e da ponteira Karina, mas comunicou as dispensas de Macris e Natinha. Com as movimentações, o total de 17 jogadoras treina em Saquarema em preparação para o torneio continental.
Tendo este plantel, será missão de Zé Roberto e da comissão técnica escolher três jogadores para ficarem fora do Sul-Americano, já que a lista final para a competição deverá ter 14 nomes. O envio das inscritas deve ser feito até a véspera da competição, dia 7 de setembro.
Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
- Sabrina
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
- Karina
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
Técnico: Zé Roberto Guimarães
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato
Agenda da Seleção Brasileira no torneio continental:
Terça-feira (8/09)
- Brasil x Venezuela - 20h
Quarta-feira (9/09)
- Brasil x Peru - 20h
Quinta-feira (10/09)
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (12/09)
- Brasil x Chile - 13h30
Domingo (13/09)
- Brasil x Argentina - 12h
*Horários de Brasília
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