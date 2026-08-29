Zé Roberto Guimarães terá que fazer três cortes na Seleção Brasileira A lista final para o Campeonato Sul-Americano deverá ter 14 nomes

Os próximos dias de treinamento serão desafiadores para José Roberto Guimarães no comando da Seleção Brasileira feminina de vôlei. O treinador tem até o dia 7 de setembro, véspera do Campeonato Sul-Americano, para enviar a lista final das 14 jogadoras inscritas no torneio, que acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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Nesta sexta-feira (28), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou as convocações da levantadora Vivian, da oposta Sabrina e da ponteira Karina, mas comunicou as dispensas de Macris e Natinha. Com as movimentações, o total de 17 jogadoras treina em Saquarema em preparação para o torneio continental.

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Tendo este plantel, será missão de Zé Roberto e da comissão técnica escolher três jogadores para ficarem fora do Sul-Americano, já que a lista final para a competição deverá ter 14 nomes. O envio das inscritas deve ser feito até a véspera da competição, dia 7 de setembro.

Macris faz levantamento em jogo do Brasil na Liga das Nações 2026 (Foto: Volleyball World)

Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Kisy

Tainara

Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

Karina

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Técnico: Zé Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato

Agenda da Seleção Brasileira no torneio continental:

Terça-feira (8/09)

Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

Brasil x Chile - 13h30

Domingo (13/09)

Brasil x Argentina - 12h

*Horários de Brasília

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