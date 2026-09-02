Carrasca do Brasil, Jordan Larson anuncia retorno ao vôlei

Jordan Larson está de volta ao vôlei. Aos 39 anos, a ponteira americana, que havia anunciado a aposentadoria do esporte no início de 2026, decidiu retornar às quadras para mais uma temporada da League One Volleyball (LOVB), defendendo o Nebraska.

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Considerada uma das maiores jogadoras da história do vôlei dos Estados Unidos, Larson é uma figura conhecida dos brasileiros. A americana esteve em duas das principais derrotas recentes da Seleção em Jogos Olímpicos: na final de Tóquio 2020, disputada em 2021, e na semifinal de Paris 2024.

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O retorno foi anunciado nesta terça-feira (1º), pela própria LOVB. Larson continuará no Nebraska, franquia da qual também é co-proprietária. A equipe conta ainda com nomes conhecidos do vôlei internacional, como a central brasileira Carolana e a ponteira holandesa Anne Buijs.

Jordan Larson havia anunciado aposentadoria

A decisão de voltar às quadras acontece poucos meses depois de Larson confirmar que encerraria a carreira. Em janeiro, a atleta comunicou que pretendia deixar o vôlei competitivo definitivamente.

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A despedida chegou a acontecer em abril, após a participação do Nebraska na primeira temporada da LOVB. Na ocasião, tudo indicava que a trajetória profissional da americana havia chegado ao fim.

O afastamento, porém, durou pouco. Larson decidiu retornar para mais uma temporada e recebeu uma recepção especial da liga americana.

No anúncio oficial, a LOVB brincou com o status da jogadora e afirmou: "A GOAT está de volta mais uma vez". A sigla GOAT vem de Greatest of All Time, expressão em inglês utilizada para definir atletas considerados os melhores de todos os tempos. A liga também destacou que a história de Larson ainda pode ganhar novos capítulos.

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— Jordan Larson já construiu uma carreira histórica no vôlei, mas, pelo visto, ainda tem alguns capítulos para escrever.

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Jordan Larson foi MVP dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (Foto: Reprodução)

Algoz do Brasil em duas finais olímpicas

A relação de Larson com o vôlei brasileiro ficou marcada por confrontos decisivos. Em Tóquio 2020, realizado em 2021 por causa da pandemia de Covid-19, os Estados Unidos derrotaram o Brasil na decisão e conquistaram o ouro olímpico.

Larson foi um dos grandes destaques daquela campanha e recebeu o prêmio de MVP dos Jogos. Três anos depois, as equipes voltaram a se encontrar em uma partida eliminatória. Na semifinal de Paris 2024, os Estados Unidos novamente levaram a melhor sobre o Brasil. A vitória colocou as americanas na final, enquanto a Seleção ficou com a medalha de bronze.

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Títulos e principais conquistas de Jordan Larson

A carreira de Jordan Larson reúne títulos por clubes e pela seleção dos Estados Unidos. Entre os principais feitos estão:

Campeã olímpica em Tóquio 2020, disputada em 2021; MVP dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; Medalhista de prata em Paris 2024 e Londres 2012; Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio 2016; Campeã mundial em 2014; Tricampeã da Liga das Nações, em 2018, 2019 e 2021; Tricampeã do Grand Prix, em 2010, 2011 e 2015; Bicampeã da Champions League, por Dinamo Kazan e Eczacıbaşı; Bicampeã do Mundial de Clubes, em 2015 e 2016; Campeã da Copa CEV, na temporada 2017/18.

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