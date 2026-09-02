Carrasca do Brasil, Jordan Larson anuncia retorno ao vôlei
Aos 39 anos, ponteira americana havia anunciado que encerraria a carreira, mas decidiu disputar mais uma temporada
Jordan Larson está de volta ao vôlei. Aos 39 anos, a ponteira americana, que havia anunciado a aposentadoria do esporte no início de 2026, decidiu retornar às quadras para mais uma temporada da League One Volleyball (LOVB), defendendo o Nebraska.
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Considerada uma das maiores jogadoras da história do vôlei dos Estados Unidos, Larson é uma figura conhecida dos brasileiros. A americana esteve em duas das principais derrotas recentes da Seleção em Jogos Olímpicos: na final de Tóquio 2020, disputada em 2021, e na semifinal de Paris 2024.
O retorno foi anunciado nesta terça-feira (1º), pela própria LOVB. Larson continuará no Nebraska, franquia da qual também é co-proprietária. A equipe conta ainda com nomes conhecidos do vôlei internacional, como a central brasileira Carolana e a ponteira holandesa Anne Buijs.
Jordan Larson havia anunciado aposentadoria
A decisão de voltar às quadras acontece poucos meses depois de Larson confirmar que encerraria a carreira. Em janeiro, a atleta comunicou que pretendia deixar o vôlei competitivo definitivamente.
A despedida chegou a acontecer em abril, após a participação do Nebraska na primeira temporada da LOVB. Na ocasião, tudo indicava que a trajetória profissional da americana havia chegado ao fim.
O afastamento, porém, durou pouco. Larson decidiu retornar para mais uma temporada e recebeu uma recepção especial da liga americana.
No anúncio oficial, a LOVB brincou com o status da jogadora e afirmou: "A GOAT está de volta mais uma vez". A sigla GOAT vem de Greatest of All Time, expressão em inglês utilizada para definir atletas considerados os melhores de todos os tempos. A liga também destacou que a história de Larson ainda pode ganhar novos capítulos.
— Jordan Larson já construiu uma carreira histórica no vôlei, mas, pelo visto, ainda tem alguns capítulos para escrever.
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Algoz do Brasil em duas finais olímpicas
A relação de Larson com o vôlei brasileiro ficou marcada por confrontos decisivos. Em Tóquio 2020, realizado em 2021 por causa da pandemia de Covid-19, os Estados Unidos derrotaram o Brasil na decisão e conquistaram o ouro olímpico.
Larson foi um dos grandes destaques daquela campanha e recebeu o prêmio de MVP dos Jogos. Três anos depois, as equipes voltaram a se encontrar em uma partida eliminatória. Na semifinal de Paris 2024, os Estados Unidos novamente levaram a melhor sobre o Brasil. A vitória colocou as americanas na final, enquanto a Seleção ficou com a medalha de bronze.
Títulos e principais conquistas de Jordan Larson
A carreira de Jordan Larson reúne títulos por clubes e pela seleção dos Estados Unidos. Entre os principais feitos estão:
- Campeã olímpica em Tóquio 2020, disputada em 2021;
- MVP dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020;
- Medalhista de prata em Paris 2024 e Londres 2012;
- Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio 2016;
- Campeã mundial em 2014;
- Tricampeã da Liga das Nações, em 2018, 2019 e 2021;
- Tricampeã do Grand Prix, em 2010, 2011 e 2015;
- Bicampeã da Champions League, por Dinamo Kazan e Eczacıbaşı;
- Bicampeã do Mundial de Clubes, em 2015 e 2016;
- Campeã da Copa CEV, na temporada 2017/18.
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