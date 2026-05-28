A ponteira Gabi Guimarães se apresentou nesta quinta-feira (28) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e passa a integrar a preparação da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei para a Liga das Nações. Com a chegada da capitã e camisa 10, o grupo de 18 jogadoras convocadas por José Roberto Guimarães está completo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em vídeo divulgado nas redes sociais pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Gabi é recebida com muito carinho pelas colegas de equipe. É possível vê-la conversando com as atletas e membros da comissão técnica e realizando alongamento em quadra.

— Feliz em estar de volta. Consegui me recuperar fisicamente e mentalmente, que é o mais importante. Feliz de ter voltado aqui em Saquarema. Agora, a gente vai encarar desafios importantes. Esse ano, temos o Sul-Americano e a Liga das Nações. Feliz de saber que a gente vai ter a primeira etapa em Brasília, depois a oportunidade de jogar o Sul-Americano no Rio de Janeiro, que são duas competições importantes, principalmente o Sul-Americano, que é o grande objetivo do ano, porque é o classificatório para os Jogos Olímpicos. Então, procurar o mais rápido possível conseguir me adaptar junto com o grupo e fazer a minha estreia na Liga das Nações — contou Gabi, sobre as expectativas para 2026 com a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Ana Cristina 'espia' treino de Maicon na Seleção Brasileira

Gabriela Guimarães ganhou 25 dias de férias após o encerramento da temporada com o Conegliano, da Itália. A ponteira de 32 anos esteve presente em 48 dos 58 jogos do seu time em 2025/26, o equivalente a 82,75%. Seu último compromisso pelo clube foi no dia 3 de maio, quando venceu a disputa de terceiro lugar da Liga dos Campeões da Europa contra o Scandicci, também da Itália.

Para prevenir a jogadora do risco de lesões que possam comprometer sua presença no decorrer da Liga das Nações e no Campeonato Sul-Americano, Zé Roberto planeja poupá-la na primeira semana da VNL. A etapa de abertura da competição acontece entre os dias 3 e 7 de junho, na Arena Nilson Nelson, em Brasília.

continua após a publicidade

— Ela vai, mas não sei se vai atuar. Depende muito das condições em que ela se encontra, porque ela terminou uma temporada muito desgastante lá. Eu vou ter que segurar aqui, na Seleção, mas faz parte do contexto para que ela não tenha problema físico no futuro. Então, vamos ver como ela chega dos procedimentos, dos cuidados que ela teve pós-campeonato, e nos treinos que ela vai fazer até lá. Mas acho que ver a Gabi nesse momento, jogando, não vai ser muito fácil — revelou o treinador tricampeão olímpico, em entrevista ao Lance!.

➡️ Zé Roberto treina saque viagem com Helena: 'Sobe um degrau'

Gabi Guimarães comemora ponto pela Seleção Brasileira na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

Zé Roberto faz mistério sobre quem irá na primeira semana

A uma semana da estreia da Seleção Brasileira na VNL, Zé Roberto ainda mantém segredo com relação ao elenco que disputará a primeira etapa da fase classificatória. O experiente treinador afirma que já tem os nomes definidos, mas prefere não revelá-los.

— Em mente, já. Só que o pessoal vai ficar sabendo depois — despistou Zé, deixando o mistério no ar.

Pela regra da VNL, o técnico escolhe 14 jogadoras e até quatro reservas a cada semana do torneio. Ou seja, a cada partida, a relação pode sofrer alterações, mas sempre entre os nomes selecionados na lista curta.

Agenda da Seleção Feminina na primeira semana da VNL, em Brasília

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.