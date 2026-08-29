Namorado de Natinha 'comemora' dispensa da Seleção Brasileira
CBV comunicou oficialmente a saída da atleta dos treinamentos
A dispensa de Natinha dos treinamentos da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei ganhou um tom descontraído por parte de seu companheiro nas redes sociais na última sexta-feira (28). O namorado da líbero, o personal trainer Diheison, reagiu à notícia e brincou com a possibilidade de aproveitar alguns dias de descanso ao lado da jogadora.
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Em uma publicação sobre a convocação da equipe, Diheison deixou um comentário celebrando a saída de Natinha dos treinamentos.
— Graças a Deus, agora podemos viajar — escreveu o namorado da atleta, acompanhado de emojis de alívio e comemoração.
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Natinha é dispensada da Seleção
O técnico José Roberto Guimarães anunciou na sexta-feira a dispensa de Natinha e da levantadora Macris dos treinamentos da Seleção Brasileira. Para ocupar as vagas no grupo, foram convocadas a levantadora Vivian, a ponteira Karina e a oposta Sabrina.
➡️Macris e Natinha desfalcam Seleção Brasileira no Sul-Americano
A Seleção se prepara para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição terá peso importante no ciclo olímpico, já que a campeã garantirá uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
Com a saída de Natinha, Zé Roberto conta atualmente com Nyeme e Marcelle como opções para a posição de líbero.
Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
- Sabrina
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
- Karina
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
Técnico: José Roberto Guimarães
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato
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