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Namorado de Natinha 'comemora' dispensa da Seleção Brasileira

CBV comunicou oficialmente a saída da atleta dos treinamentos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 19:56
Supervisionado porThiago dos Santos Fernandes Gonçalves,
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A líbero Natinha, durante treino do Praia Clube para a final da Superliga Feminina de Vôlei
A líbero Natinha, durante treino do Praia Clube para a final da Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

A dispensa de Natinha dos treinamentos da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei ganhou um tom descontraído por parte de seu companheiro nas redes sociais na última sexta-feira (28). O namorado da líbero, o personal trainer Diheison, reagiu à notícia e brincou com a possibilidade de aproveitar alguns dias de descanso ao lado da jogadora.

➡️ Seleção feminina acompanha derrota do Brasil Sub-17 antes do Sul-Americano

Em uma publicação sobre a convocação da equipe, Diheison deixou um comentário celebrando a saída de Natinha dos treinamentos.

— Graças a Deus, agora podemos viajar — escreveu o namorado da atleta, acompanhado de emojis de alívio e comemoração.

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Namorado de Natinha celebra corte da líbero da Seleção Brasileira
Namorado de Natinha celebra corte da líbero da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Natinha é dispensada da Seleção

O técnico José Roberto Guimarães anunciou na sexta-feira a dispensa de Natinha e da levantadora Macris dos treinamentos da Seleção Brasileira. Para ocupar as vagas no grupo, foram convocadas a levantadora Vivian, a ponteira Karina e a oposta Sabrina.

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➡️Macris e Natinha desfalcam Seleção Brasileira no Sul-Americano

A Seleção se prepara para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição terá peso importante no ciclo olímpico, já que a campeã garantirá uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Com a saída de Natinha, Zé Roberto conta atualmente com Nyeme e Marcelle como opções para a posição de líbero.

Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

  • Roberta
  • Vivian

OPOSTAS

  • Kisy
  • Tainara
  • Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann
  • Karina

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle

Técnico: José Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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