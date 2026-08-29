Namorado de Natinha 'comemora' dispensa da Seleção Brasileira CBV comunicou oficialmente a saída da atleta dos treinamentos

A dispensa de Natinha dos treinamentos da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei ganhou um tom descontraído por parte de seu companheiro nas redes sociais na última sexta-feira (28). O namorado da líbero, o personal trainer Diheison, reagiu à notícia e brincou com a possibilidade de aproveitar alguns dias de descanso ao lado da jogadora.

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Em uma publicação sobre a convocação da equipe, Diheison deixou um comentário celebrando a saída de Natinha dos treinamentos.

— Graças a Deus, agora podemos viajar — escreveu o namorado da atleta, acompanhado de emojis de alívio e comemoração.

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Namorado de Natinha celebra corte da líbero da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Natinha é dispensada da Seleção

O técnico José Roberto Guimarães anunciou na sexta-feira a dispensa de Natinha e da levantadora Macris dos treinamentos da Seleção Brasileira. Para ocupar as vagas no grupo, foram convocadas a levantadora Vivian, a ponteira Karina e a oposta Sabrina.

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A Seleção se prepara para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição terá peso importante no ciclo olímpico, já que a campeã garantirá uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Com a saída de Natinha, Zé Roberto conta atualmente com Nyeme e Marcelle como opções para a posição de líbero.

Veja a convocação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Kisy

Tainara

Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

Karina

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Técnico: José Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Três precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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