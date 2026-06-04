Após somar os primeiros três pontos na Liga das Nações de Vôlei Feminino, a Seleção Brasileira volta à quadra nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), para enfrentar a República Dominicana pelo segundo jogo da fase classificatória. A partida acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), com transmissão do SporTV 2, da GE TV e da VBTV (streaming). O Lance! acompanhe em tempo real.

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Com o apoio da torcida, o Brasil estreou na competição vencendo a Holanda por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23, após um início de partida nervoso e uma terceira parcial acirrada. A maior pontuadora do confronto foi a ponteira Julia Bergmann, com 24 acertos, seguida pela oposta Tainara (21) e pela central Júlia Kudiess (20).

Comandadas pelo brasileiro Marcos Kwiek, as Rainhas do Caribe fizeram jogo duro contra o time mesclado da Turquia, mas foram derrotadas por 3 sets a 2, com parciais de 17/25, 25/20, 25/16, 23/25 e 15/11. A República Dominicana conta com nomes conhecidos da torcida brasileira, como a ponteira Yonkaira Peña (ex-Sesc RJ Flamengo e Minas), as irmãs Brayelin e Jineiry Martínez (ex-Praia Clube) e a líbero Brenda Castillo (ex-Sesi Bauru).

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Para o segundo compromisso na VNL, o técnico José Roberto Guimarães promoveu apenas uma alteração na lista de 14 selecionadas em relação à estreia, na posição de líbero: Natinha entra no lugar de Marcelle. Já a capitã e camisa 10, Gabi Guimarães, foi novamente poupada e segue à disposição para os outros duelos. Assim, para o confronto contra a República Dominicana, o Brasil terá as seguintes jogadoras à disposição:

➡️ Ana Cristina é substituída com dores e vira dúvida para o próximo duelo da VNL

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Tainara

Rosamaria

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

CENTRAIS

Júlia Kudiess

Luzia

Lorena

Diana

LÍBEROS

Natinha

Nyeme

➡️ Nyeme não segue com a Seleção Brasileira na VNL após a etapa de Brasília

🏐✅ Ficha técnica

Ana Cristina ataca na estreia da Seleção na VNL contra a Holanda (Foto: Volleyball World)

Brasil x República Dominicana - Primeira semana da VNL Feminina 2026

📅 Data e horário: quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (via YouTube ou Smart TV) e da VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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