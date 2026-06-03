A líbero Nyeme não estará com a Seleção Brasileira nas etapas da Liga das Nações de Vôlei Feminino que serão disputadas no exterior. A jogadora de 27 anos segue com a equipe até o fim da primeira semana da competição, em Brasília (DF), mas depois permanecerá no país para cuidar da filha Antonella, de um ano.

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Segundo o técnico José Roberto Guimarães, isso já havia sido acordado entre os dois antes mesmo dos treinamentos em Saquarema (RJ).

— Nyeme precisa estar junto com a neném e amamentar. Ela jogar, pelo menos, em Brasília, foi uma maneira que a gente encontrou de a Nyeme estar próxima do grupo. Consideramos (comissão técnica) que era importante ela estar aqui e viver esses momentos junto com a equipe. Depois, nas próximas etapas, ela fica fora.

Após passar um ano fora de atividade para se dedicar à maternidade, Nyeme foi convocada para a Seleção e levou sua filha junto para os treinamentos em Saquarema (RJ) e para a primeira etapa da VNL. No entanto, a bebê ainda precisa de cuidados especiais, já que é amamentada e extremamente apegada à mãe. Com isso, a atleta ficará impossibilitada de viajar para Turquia e Japão, onde o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães jogará nas outras duas semanas de fase classificatória.

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— Aqui está sendo um pouquinho diferente do clube porque é tudo novo para ela, né? Eu tive que sair muitas vezes do treino para poder acalmá-la, porque ela estava estranhando tudo. Mas essa semana ela já está mais adaptada, então eu tenho saído menos. Eu tinha que sair para amamentá-la e acalmá-la, porque nada fazia ela parar de chorar. Dava para escutar o choro dela quase da recepção. Meu coração ficava na mão — disse a líbero, em entrevista ao Lance! no treino aberto da Seleção no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema.

Nyeme e a filha, Antonella, juntas, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (Foto: Reprodução/Instagram)

Titular na vitória por 3 sets a 1 sobre a Holanda pela estreia na VNL, nesta quarta-feira (3), Nyeme concorria pela titularidade com Marcelle e Natinha. As duas companheiras de posição seguem à disposição de Zé Roberto para o restante do torneio.

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Brasil leva susto, mas bate Holanda na estreia da VNL

Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram ponto no jogo contra a Holanda pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Com o apoio da torcida na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção feminina de vôlei estreou com o pé direito na Liga das Nações. A equipe superou um início de partida nervoso e uma terceira parcial acirrada e bateu a Holanda por 3 sets a 1, nas parciais 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.

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A maior pontuadora da partida foi Julia Bergmann, com 23 acertos. Não muito atrás, vieram Tainara (21) e Julia Kudiess (20). Pelo lado da Holanda, quem atuou melhor foi a ponteira Kok e a oposta Dambrink, com nove pontos cada.

A Seleção volta à quadra nesta quinta-feira (4), em jogo contra a República Dominicana, às 20h (de Brasília).

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