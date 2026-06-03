Seleção Brasileira usará camisa com as cores LGBTQIA+ durante a VNL

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou o lançamento da camisa "Contra o Preconceito", que será utilizada pelos líberos durante a Liga das Nações de Vôlei (VNL). A edição especial tem design predominantemente na cor preta, com detalhes nas cores da bandeira LGBTQIA+.

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Segundo comunicado da entidade, a camisa "simboliza a defesa da igualdade, da liberdade e do direito de todas as pessoas ocuparem seus espaços com orgulho e respeito". Os modelos já estão disponíveis em pré-venda pelo valor de R$ 299,99 no Vôlei Shop, e as entregas serão feitas a partir do dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

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Seleção Brasileira de Vôlei terá novos uniformes para a temporada (Foto: Criativo Gato Preto/Volt Sports)

Brasil recebe primeira etapa da VNL em Brasília

A primeira semana da competição será realizada em Brasília. A seleção feminina estreia no dia 3 de junho diante dos Países Baixos. Já a equipe masculina inicia sua caminhada no torneio no dia 10 de junho, contra o Irã.

Jogos da seleção brasileira feminina na VNL

3 de junho, às 20h- Brasil x Países Baixos

4 de junho, às 20h- Brasil x República Dominicana

6 de junho, às 11h- Brasil x Bulgária

7 de junho, às 14h30- Brasil x Itália

Jogos da seleção brasileira masculina na VNL

10 de junho, às 20h- Brasil x Irã

11 de junho, às 20h- Brasil x Bélgica

13 de junho, às 11h-Brasil x Sérvia

14 de junho, às 18h -Brasil x Argentina

Todas as partidas terão transmissão do SporTV e VBTV.

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