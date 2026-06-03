A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei estreia na Liga das Nações 2026 nesta quarta-feira (3), contra a Holanda, em jogo válido pela primeira semana da fase classificatória da competição. O duelo acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF). Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 5 0 0 Holanda 0 5 0 0

1º SET

Ace de Julia Kudiess! 5 a 5 Dambrink crava no contra-ataque e põe a Holanda na frente: 4 a 3 Bloqueio de Julia Kudiess na bola de meio-fundo! 3 a 2 Erros de saque de Knollema e Tainara: 2 a 2 O jogo começa com saque holandês; Ana Cristina faz o primeiro ponto: 1 a 0

Escalação do Brasil: Macris (levantadora); Tainara (oposta); Ana Cristina e Julia Bergmann (ponteiras); Julia Kudiess e Diana (centrais); Nyeme (líbero)

Escalação da Holanda: Van Aalen (levantadora); Dambrink (oposta); Knollema e Kok (ponteiras); Baijens e Stuut (centrais); Reesink (líbero)

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.

Depois de Brasília, a Seleção Feminina viaja para Ancara, na Turquia (17 a 21 de junho), e Osaka, no Japão (8 a 12 de julho), para a segunda e terceira semana de fase classificatória, respectivamente. A fase final acontece de 22 a 26 de julho, em Macau, na China.

Gabi acompanha o aquecimento da Seleção Brasileira antes do jogo contra a Holanda (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Gabi Guimarães foi muito celebrada pela torcida ao entrar em quadra junto com a equipe. A capitã e camisa 10 não participa da estreia da Seleção, mas pode ser relacionada para os outros três jogos. Bruninha, Sabrina e Natinha também estão à disposição de Zé Roberto na primeira semana.

Seleção Brasileira aquece em quadra antes da estreia na VNL (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Jogadoras relacionadas para a estreia do Brasil: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy, Tainara e Rosamaria (opostas); Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena (ponteiras); Julia Kudiess, Diana, Lorena e Luzia (centrais); Nyeme e Marcelle (líberos). Resultados da VNL em Brasília desta quarta-feira (3): Turquia 3 x 2 República Dominicana (17/25, 25/20, 25/16, 23/25 e 15/11); Itália 3 x 0 Bulgária (25/22, 25/16 e 27/25). Após três anos, Brasília volta a receber uma etapa da Liga das Nações. A capital federal sediou as primeiras semanas de 2022 e 2023, na mesma Arena Nilson Nelson. Falta pouco! Em menos de uma hora, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei entra em quadra na Arena Nilson Nelson, em Brasília, pelo primeiro compromisso de 2026.

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Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

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No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

Quem são os maiores campeões da VNL?

Itália e Estados Unidos são os maiores vencedores da Liga das Nações Feminina, com três títulos cada. A única outra campeã é a Turquia, com uma conquista.

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Já o Brasil ainda busca seu primeiro troféu da VNL. A seleção comandada por José Roberto Guimarães já chegou à final quatro vezes, mas foi vice em todas: 2019 e 2021, para os Estados Unidos; e 2022 e 2025, para a Itália.

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Veja todas as campanhas do Brasil na Liga das Nações

2018 - 4º lugar

2019 - 🥈

2021 - 🥈

2022 - 🥈

2023 - 5º lugar

2024 - 4º lugar

2025 - 🥈

Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

Brasil x Holanda - EM BREVE

Brasil x República Dominicana - quinta-feira (4), às 20h (de Brasília)

Brasil x Bulgária - sábado (6), às 11h (de Brasília)

Brasil x Itália - domingo (7), às 14h30 (de Brasília)

Todas as partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.