Ana Cristina é substituída com dores e vira dúvida para o próximo duelo da VNL

BRASÍLIA - A Seleção Brasileira feminina de vôlei fez o dever de casa e estreou com vitória na VNL. A equipe venceu a Holanda por 3 sets a 1 na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo e sentindo dores, a ponteira Ana Cristina foi substituída na quarta parcial e não voltou mais para a quadra. Segundo o técnico José Roberto Guimarães, isso faz parte da estratégia de não exigir muito do corpo dela ainda no início da fase classificatória.

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Ao longo dos três sets que disputou, Ana Cristina mostrou um bom desempenho. A ponteira marcou nove pontos, entre oito de ataque e um de saque. No entanto, o desconforto no joelho a levou ao banco de reservas. Junto a Zé Roberto, já havia sido feito o combinado de ela jogar menos.

— Assim que acabou cada set, eu perguntei como ela estava se sentindo. No fim do terceiro, disse que achava melhor que ela ficasse fora. Independentemente do resultado do jogo, a Ana não ia voltar mais. É realmente pensando que ela melhore, evolua e não se desgaste em um jogo de classificação como esse. Vamos precisar muito dela mais à frente.

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Por conta dessa situação, a ponteira é dúvida para o jogo desta quinta-feira (4), contra a República Dominicana, às 20h (de Brasília). Zé Roberto gostaria de vê-la jogando como titular, mas tudo depende da reavaliação que será feita pela manhã.

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Ana Cristina já enfrentou duas lesões do mesmo tipo

A ponteira retorna à Seleção Brasileira após a segunda cirurgia no menisco. Aos 22 anos, Ana Cristina já enfrentou duas lesões do mesmo tipo, uma em cada joelho. A última, na perna esquerda, a tirou das quadras por cinco meses. Com isso, a jogadora perdeu a reta final da Liga das Nações e o Campeonato Mundial no ano passado.